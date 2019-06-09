St. Hillarion’un en hızlısı Koyuncu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı 9 Haziran Pazar günü 20 aracın katılımıyla St. Hilarion’da gerçekleşti. Yarış, 19 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.
Boğaz’ın eşsiz dağ manzarası ve kısmen güneşli, serin havası eşliğinde yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 10.30’de start alınan yarışta ekipler biri deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergahı geçtiler. Özellikle 1'incilik için önemli mücadelenin yaşandığı yarışta , Güner Şevketoğlu , Ömer İlhan Sayar finish göremezken, Salih Çelikkaya ve Deniz Denner ise son tura arıza nedeni ile katılamadılar.
Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Salih Çelikkaya – İbrahim Çelikkaya oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık birinci; Hasan Karlıtaş – Halil Çolakoğlu ise ikinci geldiler. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş ikilisi, üçüncü ise yine Co-pilotsuz yarışan Ahmet Debreli geldiler. S2’de birinci Grigoris Argyrou – Methodios Argyrou olurken, Cenk Toksoy ikinci; Hüseyin Aksoy – Hasan Çolakoğlu üçüncü geldiler. Sınıf S1’de ise birinci Ayer Argün – Osman Biçentürk ikilisi oldu.
Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Doğa Koyuncu lider olurken, ikinci az bir farkla Deniz Denner – Ömer Topçu, üçüncü Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi geldi.
|
SIRA NO
|
KAPI NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
BEST TIME
|
SINIF
|
1
|
2
|
Doğa Koyuncu
|
Mazda RX-7
|
01:25,423
|
E4
|
2
|
1
|
Deniz Denner
|
Ömer Topçu
|
Mitsubishi Lancer Evo 5
|
01:26,541
|
E2
|
3
|
3
|
Kemal Topçuoğlu
|
Orçun Yırık
|
Honda Civic
|
01:34,544
|
E3
|
4
|
6
|
Methodios Argyrou
|
Grigoris Argyrou
|
Mitsubishi Lancer Evo 3
|
01:34,968
|
S2
|
5
|
7
|
Cenk Toksoy
|
Mitsubishi Lanver Evo 6
|
01:38,164
|
S2
|
6
|
4
|
Eray Özvurulmuş
|
İzem Özvurulmuş
|
Nissan Skyline
|
01:38,177
|
E4
|
7
|
5
|
Ahmet Debreli
|
Nissan Silvia
|
01:38,312
|
E4
|
8
|
19
|
Halil Çelik
|
Nissan Skyline
|
01:42,814
|
E4
|
9
|
12
|
Hüseyin Aksoy
|
Hasan Çolakoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo VIII
|
01:44,075
|
S2
|
10
|
17
|
Aziz Ataoğlu
|
Nissan Silvia
|
01:45,131
|
E4
|
11
|
14
|
Ahmet Bağrıaçık
|
Kamber Avşar
|
Nissan Skyline
|
01:46,084
|
E4
|
12
|
8
|
Erol Kaymaklılı
|
Sunagül Kaymaklılı
|
Nissan Skyline
|
01:46,470
|
E4
|
13
|
16
|
Kürşat Güdül
|
Nissan Silvia
|
01:48,092
|
E4
|
14
|
15
|
Hasan Altıntaş
|
Mehmet Koydu
|
Subaru Impreza
|
01:48,866
|
S2
|
15
|
21
|
Ömer İlhan Sayar
|
Ozan Birşen
|
Nissan Silvia
|
01:48,949
|
E4
|
16
|
20
|
Hasan Karlıtaş
|
Halil Çolakoğlu
|
Honda Civic
|
01:49,791
|
E3
|
17
|
22
|
Emirhan Karakaya
|
Nissan Silvia
|
01:54,036
|
E4
|
18
|
10
|
Salih Çelikkaya
|
İbrahim Çelikkaya
|
Subaru Impreza
|
02:07,101
|
E2
|
19
|
11
|
Ayer Argün
|
Osman Biçentürk
|
Suzuki Swift
|
02:14,510
|
S1