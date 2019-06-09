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St. Hillarion’un en hızlısı Koyuncu

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20 aracın katılımıyla St. Hilarion’da gerçekleşen , Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışının en hızlısı Doğa Koyuncu oldu

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St. Hillarion’un en hızlısı Koyuncu
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı 9 Haziran Pazar günü 20 aracın katılımıyla St. Hilarion’da gerçekleşti.  Yarış, 19 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

Boğaz’ın eşsiz dağ manzarası ve kısmen güneşli, serin havası eşliğinde yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 10.30’de start alınan yarışta ekipler biri deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergahı geçtiler. Özellikle 1'incilik için önemli mücadelenin yaşandığı yarışta , Güner Şevketoğlu , Ömer İlhan Sayar finish göremezken, Salih Çelikkaya ve Deniz Denner ise son tura arıza nedeni ile katılamadılar.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Salih Çelikkaya – İbrahim Çelikkaya oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık birinci; Hasan Karlıtaş – Halil Çolakoğlu ise ikinci geldiler. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş – İzem Özvurulmuş ikilisi, üçüncü ise yine Co-pilotsuz yarışan Ahmet Debreli geldiler. S2’de birinci Grigoris Argyrou – Methodios Argyrou olurken, Cenk Toksoy ikinci; Hüseyin Aksoy – Hasan Çolakoğlu üçüncü geldiler. Sınıf S1’de ise birinci Ayer Argün – Osman Biçentürk ikilisi oldu.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Doğa Koyuncu lider olurken, ikinci az bir farkla Deniz Denner – Ömer Topçu, üçüncü Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi geldi. 

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

BEST TIME

SINIF

1

2

Doğa Koyuncu

Mazda RX-7

01:25,423

E4

2

1

Deniz Denner

Ömer Topçu

Mitsubishi Lancer Evo 5

01:26,541

E2

3

3

Kemal Topçuoğlu

Orçun Yırık

Honda Civic

01:34,544

E3

4

6

Methodios Argyrou

Grigoris Argyrou

Mitsubishi Lancer Evo 3

01:34,968

S2

5

7

Cenk Toksoy

Mitsubishi Lanver Evo 6

01:38,164

S2

6

4

Eray Özvurulmuş

İzem Özvurulmuş

Nissan Skyline

01:38,177

E4

7

5

Ahmet Debreli

Nissan Silvia

01:38,312

E4

8

19

Halil Çelik

Nissan Skyline

01:42,814

E4

9

12

Hüseyin Aksoy

Hasan Çolakoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VIII

01:44,075

S2

10

17

Aziz Ataoğlu

Nissan Silvia

01:45,131

E4

11

14

Ahmet Bağrıaçık

Kamber Avşar

Nissan Skyline

01:46,084

E4

12

8

Erol Kaymaklılı

Sunagül Kaymaklılı

Nissan Skyline

01:46,470

E4

13

16

Kürşat Güdül

Nissan Silvia

01:48,092

E4

14

15

Hasan Altıntaş

Mehmet Koydu

Subaru Impreza

01:48,866

S2

15

21

Ömer İlhan Sayar

Ozan Birşen

Nissan Silvia

01:48,949

E4

16

20

Hasan Karlıtaş

Halil Çolakoğlu

Honda Civic

01:49,791

E3

17

22

Emirhan Karakaya

Nissan Silvia

01:54,036

E4

18

10

Salih Çelikkaya 

İbrahim Çelikkaya

Subaru Impreza

02:07,101

E2

19

11

Ayer Argün

Osman Biçentürk

Suzuki Swift

02:14,510

S1

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