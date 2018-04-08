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St. Hilarion’nun zirvesinde, Denner-Topçu ikilisi var

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St. Hilarion Kalesi bölgesinde düzenlenen Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı’nda, Deniz Denner – Ömer Topçu saniyenin 10’da 1’i kadar farkla yarışı Doğa Koyuncu’nun önünde bitirerek yarışı kazandılar

St. Hilarion’nun zirvesinde, Denner-Topçu ikilisi var
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Şeker Sigorta katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası birinci yarışı; Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı, 17 aracın katılımıyla gerçekleşti.

St. Hilarion Kalesi’nin eşsiz manzarası ve Boğaz’ın güzel havası eşliğinde oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu içerisinde gerçekleşen Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı; deneme geçişi, ilk geçiş ve ikinci geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı.

Çekişmeli geçen yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu saniyenin 10’da 1’i kadar farkla yarışı Doğa Koyuncu’nun önünde bitirerek yarışı kazandılar. Çocuk Metal in de katkıları ile gerçekleşen yarışta Hasan Reyhan yarışı üçünücü olarak tamamladı.Tankut Yiğithan –Erkut Yiğithan ve Mehmet Çocuk – Ahmet Akbıçak’ın tamamlayamadığı yarışta Drift için start alan araçlar seyircilere güzel dakikalar yaşattılar.

Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışında, Sınıf E2’de birinci Deniz Denner-Ömer Topçu, S2’de birinci Sadık Bilgimer – Ömer Akbelen, E1’de Hasan Yücebaş, E4’te Doğa Koyuncu – İzem Özvurulmuş, E3’te Kemal Topçuoğlu-Orçun Yırık , kadın pilotlarda ise İzem Özvurulmuş birinci oldular.

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