St. Hilarion’a tırmanacaklar

Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı ile başlayacak olan Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın St. Hilarion bölgesindeki ilk yarışında, 17 ekip yarışacak

2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 8 Nisan Pazar günü Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı ile başlıyor.

2018 sezonunda değişen start kuralı ile rekabetin de artması beklenen yarışta toplam 17 ekip yarışacak. Yarış, Boğazköy ile St. Hilarion arasındaki 2.4 km'lik parkurda gerçekleşecek. 2017 şampiyonu Deniz Denner, en yakın takipçisi Mehmet Çocuk ve 2015 Şampiyonu Doğa Koyuncu arasındaki mücadele nefes kesecek. Saat 11.00'de başlayacak olan yarışta her etap arasında minibüs servisleri ile seyirci noktalarına seyirci taşınacak. Yarışmayı takip etmek isteyen yarış severlerin en geç 10.30'da yerlerini almaları gerekecek. Drift Şovları ile renklenecek günde ekipler 3 kez efsanevi St. Hilarion etabını geçecek.

Kayıt Listesi

Pilot Co-Pilot Araç Grup

Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo V E2

Mehmet Çocuk Ahmet Akbıçak Mitsubishi Lancer Evo VI E2

Doğa Koyuncu Mazda RX-7 E4

Kemal Topçuoğlu Orçun Yırık Honda Civic Type-R E3

Ahmet Debreli Tunç Derebey Nissan Silvia E4

Hasan Reyhan Mitsubishi Lancer Evo VII E2

Eray Özvurulmuş İzem Özvurulmuş Nissan Skyline E4

Ahmet Bağrıaçık Selim Torun Nissan Skyline E4

Tankut Yiğithan Erkut Yiğithan Toyota Glanza E2

Seren Özgürlü Honda Civic Type-R E3

Önem Biçentürk Hüseyin Ayrılmazkardeşler Nissan Silvia E4

İbrahim Aydoğanlı Güliz Aydoğanlı Nissan Skyline E4

Sadık Bilgimer Ömer Akbelen Mitsubishi Lancer Evo IV S2

Hasan Yücebaş Semog KartCross E1

Önder Zaim Nissan Skyline E4

Kürşat Güdül Halil Yücel Nissan Silvia E4

Emirhan Karakaya Bekir Çağlayan Nissan Silvia E4

00-Kemal Akeler Toyota Chaser

00-Erdoğan Aşık Nissan Silvia

0-Serdar Kumru Honda Integra Type-R