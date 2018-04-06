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St. Hilarion’a tırmanacaklar

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Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı ile başlayacak olan Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın St. Hilarion bölgesindeki ilk yarışında, 17 ekip yarışacak

St. Hilarion’a tırmanacaklar
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2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 8 Nisan Pazar günü Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı ile başlıyor.

2018 sezonunda değişen start kuralı ile rekabetin de artması beklenen yarışta toplam 17 ekip yarışacak. Yarış, Boğazköy ile St. Hilarion arasındaki 2.4 km'lik parkurda gerçekleşecek. 2017 şampiyonu Deniz Denner, en yakın takipçisi Mehmet Çocuk ve 2015 Şampiyonu Doğa Koyuncu arasındaki mücadele nefes kesecek. Saat 11.00'de başlayacak olan yarışta her etap arasında minibüs servisleri ile seyirci noktalarına seyirci taşınacak. Yarışmayı takip etmek isteyen yarış severlerin en geç 10.30'da yerlerini almaları gerekecek. Drift Şovları ile renklenecek günde ekipler 3 kez efsanevi St. Hilarion etabını geçecek.

Kayıt Listesi

Pilot  Co-Pilot                                 Araç                            Grup

Deniz Denner  Ömer Topçu  Mitsubishi Lancer Evo V      E2

Mehmet Çocuk  Ahmet Akbıçak  Mitsubishi Lancer Evo VI  E2

Doğa Koyuncu  Mazda RX-7  E4

Kemal Topçuoğlu  Orçun Yırık  Honda Civic Type-R  E3

Ahmet Debreli  Tunç Derebey  Nissan Silvia  E4

Hasan Reyhan  Mitsubishi Lancer Evo VII  E2

Eray Özvurulmuş  İzem Özvurulmuş  Nissan Skyline  E4

Ahmet Bağrıaçık  Selim Torun  Nissan Skyline  E4

Tankut Yiğithan  Erkut Yiğithan  Toyota Glanza  E2

Seren Özgürlü  Honda Civic Type-R  E3

Önem Biçentürk  Hüseyin Ayrılmazkardeşler  Nissan Silvia  E4

İbrahim Aydoğanlı  Güliz Aydoğanlı  Nissan Skyline  E4

Sadık Bilgimer   Ömer Akbelen  Mitsubishi Lancer Evo IV  S2

Hasan Yücebaş  Semog KartCross  E1

Önder Zaim  Nissan Skyline  E4

Kürşat Güdül  Halil Yücel  Nissan Silvia  E4

Emirhan Karakaya  Bekir Çağlayan  Nissan Silvia  E4

00-Kemal Akeler  Toyota Chaser   

00-Erdoğan Aşık  Nissan Silvia   

0-Serdar Kumru  Honda Integra Type-R   

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