St. Hilarion’a tırmanacaklar

Tırmanma Şampiyonası Birinci Tırmanma Yarışı güzergahı, virajları sert dönüşleri ve tehlikeli düzlükleri ile St. Hilarion olarak belirlendi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Motul, Capital Radio, Caldini Car Care, Zet ltd ve Bigibox destekleri ile Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası Birinci Tırmanma Yarışı için güzergah seçimi , virajları sert dönüşleri ve tehlikeli düzlükleri ile St. Hilarion oldu .

Özellikle Deniz Denner , Doğa Koyuncu , Salih Çelikkaya, Güner Şevketoğlu, Hasan Altıntaş arasında iddialı bir mücadele geçmesi beklenirken , drift araçlarının da gösteri çıkışları yapacağı yarışta 21 sporcu takvimin ilk yarışında kıyasıya mücadele edecek.Saat 10:30 da start alacak yarış için yol güvenlik sebebiyle 10:15’te kapatılacak. Seyircilerin saat 10:00’a kadar seyirci noktalarına yerleşmeleri güvenlik açısından önem arz ediyor .

Kayıt listesi ise şu şekilde :