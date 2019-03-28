St. Hilarion’a tırmanacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Motul, Capital Radio, Caldini Car Care, Zet ltd ve Bigibox destekleri ile Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası Birinci Tırmanma Yarışı için güzergah seçimi , virajları sert dönüşleri ve tehlikeli düzlükleri ile St. Hilarion oldu .
Özellikle Deniz Denner , Doğa Koyuncu , Salih Çelikkaya, Güner Şevketoğlu, Hasan Altıntaş arasında iddialı bir mücadele geçmesi beklenirken , drift araçlarının da gösteri çıkışları yapacağı yarışta 21 sporcu takvimin ilk yarışında kıyasıya mücadele edecek.Saat 10:30 da start alacak yarış için yol güvenlik sebebiyle 10:15’te kapatılacak. Seyircilerin saat 10:00’a kadar seyirci noktalarına yerleşmeleri güvenlik açısından önem arz ediyor .
Kayıt listesi ise şu şekilde :
|
SIRA NO
|
KAPI NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
SINIF
|
0
|
0
|
Mehmet Koydu
|
Subaru İmpreza
|
0
|
0
|
Coşkun Gürel
|
Austin Mini
|
1
|
1
|
Deniz Denner
|
Mitsubishi Lancer Evo 5
|
E2
|
2
|
2
|
Doğa Koyuncu
|
Mazda RX-7
|
E4
|
3
|
3
|
Kemal Topçuoğlu
|
Orçun Yırık
|
Honda Civic
|
E3
|
4
|
4
|
Eray Özvurulmuş
|
İzem Özvurulmuş
|
Nissan Skyline
|
E4
|
5
|
5
|
Ahmet Debreli
|
Nissan Silvia
|
E4
|
6
|
6
|
Grigoris Argyrou
|
Methodios Argyrou
|
Mitsubishi Lancer Evo 3
|
S2
|
7
|
7
|
Erol Kaymaklılı
|
Sunagül Kaymaklılı
|
Nissan Skyline
|
E4
|
8
|
8
|
Güner Şevketoğlu
|
Mehmet Hakkı Aktuğ
|
Mitsubishi Lancer Evo 7
|
E2
|
9
|
9
|
Salih Çelikkaya
|
İbrahim Çelikkaya
|
Subaru Impreza
|
E2
|
10
|
10
|
İbrahim Yücebaş
|
Semog Kartcross
|
E1
|
11
|
11
|
Hüseyin Aksoy
|
Hasan Çolakoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo VIII
|
S2
|
12
|
12
|
Ahmet Bağrıaçık
|
İbrahim Aydoğanlı
|
Nissan Skyline
|
E4
|
13
|
14
|
Hasan Altıntaş
|
Mehmet Koydu
|
Subaru Impreza
|
E2
|
14
|
15
|
Kürşat Güdül
|
Nissan Silvia
|
E4
|
15
|
16
|
Aziz Ataoğlu
|
Nissan Silvia
|
E4
|
16
|
17
|
Halil Çelik
|
Nissan Skyline
|
E4
|
17
|
18
|
Hasan Karlıtaş
|
Halil Çolakoğlu
|
Honda Civic
|
E3
|
18
|
19
|
Ömer İlhan Sayar
|
Ozan Birşen
|
Nissan Silvia
|
E4
|
19
|
20
|
Yaşam Karakurt
|
Arif Düdükçü
|
Nissan Skyline
|
E4
|
20
|
21
|
Ali Kaçakbaflı
|
Nissan Silvia
|
E4
|
21
|
22
|
Önem Biçentürk
|
Nissan Silvia
|
E4