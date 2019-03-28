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St. Hilarion’a tırmanacaklar

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Tırmanma Şampiyonası Birinci Tırmanma Yarışı güzergahı, virajları sert dönüşleri ve tehlikeli düzlükleri ile St. Hilarion olarak belirlendi

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St. Hilarion’a tırmanacaklar
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Motul, Capital Radio, Caldini Car Care, Zet ltd ve Bigibox destekleri ile Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası Birinci Tırmanma Yarışı için güzergah seçimi , virajları sert dönüşleri ve tehlikeli düzlükleri ile St. Hilarion oldu .

Özellikle Deniz Denner , Doğa Koyuncu , Salih Çelikkaya, Güner Şevketoğlu, Hasan Altıntaş arasında iddialı bir mücadele geçmesi beklenirken , drift araçlarının da gösteri çıkışları yapacağı yarışta 21 sporcu takvimin ilk yarışında kıyasıya mücadele edecek.Saat 10:30 da start alacak yarış için yol güvenlik sebebiyle 10:15’te kapatılacak. Seyircilerin saat 10:00’a kadar seyirci noktalarına yerleşmeleri güvenlik açısından önem arz ediyor .

Kayıt listesi ise şu şekilde :

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

0

0

Mehmet Koydu

Subaru İmpreza

0

0

Coşkun Gürel

Austin Mini

1

1

Deniz Denner

Mitsubishi Lancer Evo 5

E2

2

2

Doğa Koyuncu

Mazda RX-7

E4

3

3

Kemal Topçuoğlu

Orçun Yırık

Honda Civic

E3

4

4

Eray Özvurulmuş

İzem Özvurulmuş

Nissan Skyline

E4

5

5

Ahmet Debreli

Nissan Silvia

E4

6

6

Grigoris Argyrou

Methodios Argyrou

Mitsubishi Lancer Evo 3

S2

7

7

Erol Kaymaklılı

Sunagül Kaymaklılı

Nissan Skyline

E4

8

8

Güner Şevketoğlu

Mehmet Hakkı Aktuğ

Mitsubishi Lancer Evo 7

E2

9

9

Salih Çelikkaya 

İbrahim Çelikkaya

Subaru Impreza

E2

10

10

İbrahim  Yücebaş

Semog Kartcross

E1

11

11

Hüseyin Aksoy

Hasan Çolakoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VIII

S2

12

12

Ahmet Bağrıaçık

İbrahim Aydoğanlı

Nissan Skyline

E4

13

14

Hasan Altıntaş

Mehmet Koydu

Subaru Impreza

E2

14

15

Kürşat Güdül

Nissan Silvia

E4

15

16

Aziz Ataoğlu

Nissan Silvia

E4

16

17

Halil Çelik

Nissan Skyline

E4

17

18

Hasan Karlıtaş

Halil Çolakoğlu

Honda Civic

E3

18

19

Ömer İlhan Sayar

Ozan Birşen

Nissan Silvia

E4

19

20

Yaşam Karakurt

Arif Düdükçü

Nissan Skyline

E4

20

21

Ali Kaçakbaflı

Nissan Silvia

E4

21

22

Önem Biçentürk

Nissan Silvia

E4
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