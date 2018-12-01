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St. Hilarion’a 17 ekip tırmanacak

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St. Hilarion’a 17 ekip tırmanacak
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2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 5’inci ve son yarışı 2 Aralık Pazar günü Avenue Dereboyu sponsorluğunda Lefkoşa-Girne Boğazı’nda bulunan St. Hilarion’da gerçekleşecek.

2018'in son tırmanma yarışında 17 ekip yarışacak. Yarışta drift pilotları da start alacak. 2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda Doğa Koyuncu lider durumda bulunurken, onu Deniz Denner 2 puan fark ile takip ediyor. Bu sezon ilk kez uygulanan 5’te 4 yarış puanlama sistemi ile Denner 2’nci gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Deniz Denner’i şampiyonada 2 puan fark ile Hasan Reyhan takip ediyor.

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