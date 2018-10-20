Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Magic Touch Afrodisia Cyprus Ralli-Raid 2018” offroad yarışında üçüncü gün, geçilen 5 etabın ardından tamamlanırken, Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi üçüncü günü de lider tamamlamayı başardı

Kyrenia Off Raod Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl beşinci kez organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2018”de üçüncü gün tamamlandı. İkinci gün Karpaz yarım adası bölgesinde geçildikten sonra dün ekipler güne Kantara Gençlik Kampı’nda başlayarak İskele sınırüstü, Geçitkale ve Akdoğan bölgeleri arasında hazırlanan 5 etapta mücade ettiler. Ekipler toplamı 126 kilometre olan 5 etap geçip günü Lapta Gençlik Kampı’nda tamamladılar. İkinci günün ralli lideri Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi üçüncü günü de lider tamamlamayı başaran ekip oldular. Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi yaşadıkları mekanik arıza ile zaman kaybettiler fakat yerlerini kaybetmediler ve ikinci sırada günü tamamladuılar. Türkiye’nin başarılı ekiplerinden Mert Becce-Tuvana Sayar ikilisi ise ikinci gün olduğu gibi üçüncü sırada günü tamamladılar. Macera kategorisi UTV sınıfında mücadele eden Kağan Erülkü-Yusuf Acemoğlu ikilisi ilk sırada yer aldılar. ATV sınıfında Sona Singh, Motosiklet sınıfında ise ÖzmertErsingününliderioldu. Raid kategorisinde ise üçüncü gün sonunda lider olan ekip Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi oldu.

BUGÜN SEYİRCİ ÖZEL ETABI’NDA BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN DA YARIŞACAK

Ekipler organizasyonun son günü olan bugün 47 kilometrelik açık etabın ardından Girne Amerikan Üniversitesi karşısında hazırlanan “Yusuf Hüdan Seyirci Özel Etabı”nda mücadele edecekler. Başbakan Tufan Erhürman’ın da açılış aracını kullanacağı etabın başlama saati 15.00 olarak açıklandı. 16.30’da ise organizasyonun ödül töreni Magic Plus önünde yapılacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Ralli Kategorisi:

# Gr. Pilot Co-Pilot Derece 1 T4 SoyerArseven HasanReyhan 05:46:48,5 2 T3 HalimKahveciler Ramadan Uzun 05:52:09,6 3 T1 MertBecce TuvanaSayar 05:55:33,6 4 T4 Musa Ersoy Ramadan Kıral 06:01:35,4 5 T3 BurakBüyükpınar SerhatŞükrüSaygılı 06:17:30,5 6 T3 ŞefikUzun ErtunçÇapun 06:20:50,2 7 T4 CemAytaç CevdetAlptürk 06:22:59,6 8 T4 HakanSezerli OkanAhçıoğulları 06:59:33,8 9 T1 Mehmet EmreTüfekçioğlu Osman Metin 07:26:34,7 10 T4 ArgunÇağıl SalihKanatlı 07:52:41,4 11 T4 SerkanBolçocuk HasanUzun 08:22:03,3 12 T4 AhmetBağce CenkGürpınar 08:58:37,1

Macera Kategorisi:

No Pilot Co-Pilot İdealeyaklaşımdereceleri 1 303 Sona Singh 00:37:40,2 3 302 KağanErülkü Yusuf Acemoğlu 00:49:01,4 2 301 EdimMacila Eser Harper 00:49:32,3 4 304 ÖzmertErsin 02:59:35,6

Raid Kategorisi: