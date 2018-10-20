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Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor

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Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Magic Touch Afrodisia Cyprus Ralli-Raid 2018” offroad yarışında üçüncü gün, geçilen 5 etabın ardından tamamlanırken, Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi üçüncü günü de lider tamamlamayı başardı

Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
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Kyrenia Off Raod Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl beşinci kez organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2018”de üçüncü gün tamamlandı. İkinci gün  Karpaz yarım adası bölgesinde geçildikten sonra dün ekipler güne Kantara Gençlik Kampı’nda başlayarak İskele sınırüstü, Geçitkale ve Akdoğan bölgeleri arasında hazırlanan 5 etapta mücade ettiler. Ekipler toplamı 126 kilometre olan 5 etap geçip günü Lapta Gençlik Kampı’nda tamamladılar. İkinci günün ralli lideri Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi üçüncü günü de lider tamamlamayı başaran ekip oldular. Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi yaşadıkları mekanik arıza ile zaman kaybettiler fakat yerlerini kaybetmediler ve ikinci sırada günü tamamladuılar. Türkiye’nin başarılı ekiplerinden Mert Becce-Tuvana Sayar ikilisi ise ikinci gün olduğu gibi üçüncü sırada günü tamamladılar. Macera kategorisi UTV sınıfında mücadele eden Kağan Erülkü-Yusuf Acemoğlu ikilisi ilk sırada yer aldılar. ATV sınıfında Sona Singh, Motosiklet sınıfında ise ÖzmertErsingününliderioldu. Raid kategorisinde ise üçüncü gün sonunda lider olan ekip Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi oldu.

BUGÜN SEYİRCİ ÖZEL ETABI’NDA BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN DA YARIŞACAK

Ekipler organizasyonun son günü olan bugün 47 kilometrelik açık etabın ardından Girne Amerikan Üniversitesi karşısında hazırlanan “Yusuf Hüdan Seyirci Özel Etabı”nda mücadele edecekler. Başbakan Tufan Erhürman’ın da açılış aracını kullanacağı etabın başlama saati 15.00 olarak açıklandı. 16.30’da ise organizasyonun ödül töreni Magic Plus önünde yapılacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Ralli Kategorisi:

#

Gr.

Pilot

Co-Pilot

Derece

1

T4

SoyerArseven

HasanReyhan

05:46:48,5

2

T3

HalimKahveciler

Ramadan Uzun

05:52:09,6

3

T1

MertBecce

TuvanaSayar

05:55:33,6

4

T4

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

06:01:35,4

5

T3

BurakBüyükpınar

SerhatŞükrüSaygılı

06:17:30,5

6

T3

ŞefikUzun

ErtunçÇapun

06:20:50,2

7

T4

CemAytaç

CevdetAlptürk

06:22:59,6

8

T4

HakanSezerli

OkanAhçıoğulları

06:59:33,8

9

T1

Mehmet EmreTüfekçioğlu

Osman Metin

07:26:34,7

10

T4

ArgunÇağıl

SalihKanatlı

07:52:41,4

11

T4

SerkanBolçocuk

HasanUzun

08:22:03,3

12

T4

AhmetBağce

CenkGürpınar

08:58:37,1

Macera Kategorisi:

No

Pilot

Co-Pilot

İdealeyaklaşımdereceleri

1

303

Sona Singh

00:37:40,2

3

302

KağanErülkü

Yusuf Acemoğlu

00:49:01,4

2

301

EdimMacila

Eser Harper

00:49:32,3

4

304

ÖzmertErsin

02:59:35,6

Raid Kategorisi:

No.

Pilot

Co-Pilot

Puan

1

202

LeventSönmez

YakupYücel

15

2

204

GökhanOnurlu

EfeÖzhakkı

12

3

207

PanosPanoulis

Berk Can Doğan

9

4

203

Muzaffer Yemen

Mustafa Yemen

7

4

205

Mustafa FıratGümüş

Kader Hacıabitoğlu

7

6

201

Sander Kaveciler

EserSulo

5

6

206

HilmiÇelebioğlu

HilmiÇelebioğlu

5

8

208

Hüseyin Kurt

ÖzaydınDölek

0
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