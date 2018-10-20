Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor

Kyrenia Off Raod Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl beşinci kez organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2018”de üçüncü gün tamamlandı. İkinci gün Karpaz yarım adası bölgesinde geçildikten sonra dün ekipler güne Kantara Gençlik Kampı’nda başlayarak İskele sınırüstü, Geçitkale ve Akdoğan bölgeleri arasında hazırlanan 5 etapta mücade ettiler. Ekipler toplamı 126 kilometre olan 5 etap geçip günü Lapta Gençlik Kampı’nda tamamladılar. İkinci günün ralli lideri Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi üçüncü günü de lider tamamlamayı başaran ekip oldular. Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi yaşadıkları mekanik arıza ile zaman kaybettiler fakat yerlerini kaybetmediler ve ikinci sırada günü tamamladuılar. Türkiye’nin başarılı ekiplerinden Mert Becce-Tuvana Sayar ikilisi ise ikinci gün olduğu gibi üçüncü sırada günü tamamladılar. Macera kategorisi UTV sınıfında mücadele eden Kağan Erülkü-Yusuf Acemoğlu ikilisi ilk sırada yer aldılar. ATV sınıfında Sona Singh, Motosiklet sınıfında ise ÖzmertErsingününliderioldu. Raid kategorisinde ise üçüncü gün sonunda lider olan ekip Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi oldu.
BUGÜN SEYİRCİ ÖZEL ETABI’NDA BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN DA YARIŞACAK
Ekipler organizasyonun son günü olan bugün 47 kilometrelik açık etabın ardından Girne Amerikan Üniversitesi karşısında hazırlanan “Yusuf Hüdan Seyirci Özel Etabı”nda mücadele edecekler. Başbakan Tufan Erhürman’ın da açılış aracını kullanacağı etabın başlama saati 15.00 olarak açıklandı. 16.30’da ise organizasyonun ödül töreni Magic Plus önünde yapılacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.
Ralli Kategorisi:
|
#
|
Gr.
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Derece
|
1
|
T4
|
SoyerArseven
|
HasanReyhan
|
05:46:48,5
|
2
|
T3
|
HalimKahveciler
|
Ramadan Uzun
|
05:52:09,6
|
3
|
T1
|
MertBecce
|
TuvanaSayar
|
05:55:33,6
|
4
|
T4
|
Musa Ersoy
|
Ramadan Kıral
|
06:01:35,4
|
5
|
T3
|
BurakBüyükpınar
|
SerhatŞükrüSaygılı
|
06:17:30,5
|
6
|
T3
|
ŞefikUzun
|
ErtunçÇapun
|
06:20:50,2
|
7
|
T4
|
CemAytaç
|
CevdetAlptürk
|
06:22:59,6
|
8
|
T4
|
HakanSezerli
|
OkanAhçıoğulları
|
06:59:33,8
|
9
|
T1
|
Mehmet EmreTüfekçioğlu
|
Osman Metin
|
07:26:34,7
|
10
|
T4
|
ArgunÇağıl
|
SalihKanatlı
|
07:52:41,4
|
11
|
T4
|
SerkanBolçocuk
|
HasanUzun
|
08:22:03,3
|
12
|
T4
|
AhmetBağce
|
CenkGürpınar
|
08:58:37,1
Macera Kategorisi:
|
No
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
İdealeyaklaşımdereceleri
|
1
|
303
|
Sona Singh
|
00:37:40,2
|
3
|
302
|
KağanErülkü
|
Yusuf Acemoğlu
|
00:49:01,4
|
2
|
301
|
EdimMacila
|
Eser Harper
|
00:49:32,3
|
4
|
304
|
ÖzmertErsin
|
02:59:35,6
Raid Kategorisi:
|
No.
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Puan
|
1
|
202
|
LeventSönmez
|
YakupYücel
|
15
|
2
|
204
|
GökhanOnurlu
|
EfeÖzhakkı
|
12
|
3
|
207
|
PanosPanoulis
|
Berk Can Doğan
|
9
|
4
|
203
|
Muzaffer Yemen
|
Mustafa Yemen
|
7
|
4
|
205
|
Mustafa FıratGümüş
|
Kader Hacıabitoğlu
|
7
|
6
|
201
|
Sander Kaveciler
|
EserSulo
|
5
|
6
|
206
|
HilmiÇelebioğlu
|
HilmiÇelebioğlu
|
5
|
8
|
208
|
Hüseyin Kurt
|
ÖzaydınDölek
|
0