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Sokullu slalomda rakipsiz kaldı

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Klasik Otomobil Slalom Şampiyonasının ikinci ayağına 115 klasik araç katılırken, geçtiğimiz yıldan bu yana tüm slalom yarışlarını kazanan Aykut Sokullu, 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla yine birinciliği elde ederken, rakipsiz olduğunu gösterdi

Sokullu slalomda rakipsiz kaldı
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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Cyprus Wireless Solutions ana sponsorluğunda ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize ettiği “Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın üç ayaktan oluşan yarışının ikinci ayağı, yine klasiklerin şovuna tanıklık etti.

Çok kalabalık bir izleyici ortamında yapılan yarışta, yarışçıların ‘ Donut ‘ mevkiindeki performansları izlemeye değerdi. Lefkoşa Cemsa Karting Tesisleri’nde yapılan yarışa, 115 klasik araç katıldı. Şampiyonanın ikinci ayağına yine Aykut Sokullu damga vurdu. Sokullu, üç ayaktan oluşan yarışın ikisinde birinciliği kimseye kaptırmadı.

1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu, geçtiğimiz yıl 3 yarışta elde ettiği birinciliği bu yıl da kimseye kaptırmıyor. Sokullu, üç ayaktan oluşan ve sonuncusu 5 Ekim’de yapılacak slalom yarışının ilk ikisini de lider bitirdi.Geçtiğimiz yılla birlikte, slalomda 5’te 5 yapan Sokullu, bu alanda rakip tanımadığını gösterdi.

Yarışta, “Genel Klasman” birincisi 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu olurken, ikincilik 1969 model Austin Mini Pick up klasiğiyle Hüseyin Gümüşok’un, üçüncülük de 1971 model Austin Mini Clubman aracıyla Türkeş Barkut’un oldu. “E Kategorisi”nde Turgut Bürüncük, “F Kategorisi”nde Coşkun Gürel, “G Kategorisi”nde Erdoğan Aşık, “Kadınlar Kategorisi”nde Pembe Topel, “Turing A Kategorisi”nde ayrıca “BMW E30 Kategorisi”nde Taner Gerçel, “Turing B Kategorisi”nde Kürşat Güdül, “VW Beetle Kategorisi”nde Hasan Gönenoğlu, zirvede yer aldılar.

Hediye internet kazandılar

Sezonun ikinci slalom yarışında ana sponsor Cyprus Wireless yine katılımcılara süpriz hediyeler verdi. Piste giren araçlar arasından yapılan çekilişte Aykut Sokullu, Murat Osmanoğlu, Serhan Cenktaş, Serkan Cenktaş ve Emre Erosal bir yıllık 10 megabit internet hediye kazandılar. Aliusta: Doğru işler, hak ettiği değeri bulur KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, büyük özveri ve emekle hazırlanan yarışların çok çekişmeli anlara sahne olduğunu belirterek dernek üyelerine ve klasik severlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. “Biz bir aileyiz… Bunu da etkinliklerimize olan yoğun katılımdan anlıyoruz” vurgusu yapan Aliusta, 5 Ekim’de yapılacak olan final yarışı için hazırlıklara şimdiden başladıklarını duyurdu.Aliusta, “yapılamaz” denileni yapmaya devam edeceklerini yineleyerek doğru işlerin her zaman hak ettiği değeri bulduğunu söyledi.

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