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Slalomda son tango

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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonasının üçüncü ve final yarışını festival havasında yapıyor

Slalomda son tango
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Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 5 Ekim Cumartesi gecesi Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonasının üçüncü yarışıyla final yapıyor.  

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleştirilen şampiyona, üçüncü yarışla tamamlanıyor. Haziran ve Ağustos aylarında yapılan iki yarış sonrası, slalom şampiyonasında finale gelindi. Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesislerinde Cumartesi gecesi start alacak yarışa, 100’ün üzerinde klasik araç katılacak.Yarış, “Yollarda değil, pistlerde hız yap” sloganıyla gerçekleşiyor.

KTKOD Cyprus Wireless Slalom Yarışının finali de festival havasında yapılacak. Heyecan ve adrenalin dolu gecenin sunuculuğunu Yaşar Köroğlu yapacak, DJ Dinç ise canlı müzik performansı sergileyecek. Diğer iki yarışta olduğu gibi final yarışında da sürpriz hediyeler yüzleri güldürecek. Yarışa kaydını yaptıran ve piste girip start alan yarışmacılar arasından kurayla belirlenecek 5 kişiye Cyprus Wireless Solutions Ltd’den 1 yıllık 10 megabit internet hediye edilecek. Kayıt yaptıran ve yarışı tamamlayan her ekip ise, 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası için 10 puan kazanacak. Pistin tam olarak kullanılması planlanan yarış, iki tur üzerinden olacak.

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