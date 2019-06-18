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Slalom heyecanı devam ediyor

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2019 yılı ikinci slalom yarışını bu akşam Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de gerçekleştiriyor

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Slalom heyecanı devam ediyor
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2019 yılı disiplin ralli şampiyonasına ekstra 5 puan verecek olan slalom yarışı, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destekleri ile bugün gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sezon riskleri minimize etmek için kask kullanımının mecburi olduğu slalom yarışında kaskı olmayan yarışçılara kulüp tarafından kask temin edileceği belirtildi. Ayrıca bu sezon alınan karar doğrultusunda hız ralli araçları, drift araçlar ve motorları güçlendirilmiş offroad araçlarının yarışa alınmayacağı belirtildi. Organizasyon 19.00’da start alacak.

Klasik araçların motor hacimlerine göre ve üretim yıllarına göre 7 sınıfa ayrılacakları yarışta kadınlar kategorisiyle birlikte 8 sınıf olacak. Yarış sonunda ödül töreni pistte yapılacak.

Sınıflar:

A Kategorisi (2001cc ve üzeri araçlar)

B Kategorisi (1601cc-2000cc arası)

C Kategorisi (1301-1600cc arası)

D Kategorisi (1001cc-1300cc arası)

E Kategorisi (1000cc ve daha düşük olan araçlar)

F Kategorisi (1960 yılı ve öncesinde üretilmiş araçlar)

Kadınlar Kategorisi

Turing Kategorisi (Yönetim Kurulu Üyeleri ve 25 yaşından genç araçlar)

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