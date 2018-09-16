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Singapur'da kazanan Hamilton

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Singapur Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu

Singapur'da kazanan Hamilton
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Formula 1'de sezonun 15. mücadelesi, Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun 7'nci, kariyerinin 69'uncu şampiyonluğunu yaşadı.

Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı Max Verstappen'in ikinci tamamladığı yarışı, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla puanını 281'e yükselten şampiyona lideri Hamilton, takipçisi Vettel ile arasındaki farkı 40'a çıkardı. İki sürücüyü, 174 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen ve 171 puanla Mercedes'ten Valtteri Bottas izledi.

Sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si, 30 Eylül'de yapılacak. 

- İlk 10

Singapur Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Valtteri Bottas (Mercedes)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

7. Fernando Alonso (McLaren-Renault)

8. Carlos Sainz (Renault)

9. Charles Leclerc (Sauber)

10. Nico Hulkenberg (Renault)

- Pilotlar klasmanı 

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 281 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 241

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 174

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 171

5. Max Verstappen (Hollanda): 148

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