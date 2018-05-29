Short Shift Drag’ta seyirci rekoru kırıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde organize edilen “Short Shift Drag 400” rekor bir seyirci önünde yapıldı. Honda ve Nissanlar’ın damga vurduğu yarışta, Miraç Tütüncü, Tancan Kemaller, Çağın Garanti, Bekir Özsusuzlu ve Fahri Efendi, kategorilerinde birinci oldular

Ülkemizin sevilen motorsporu organizasyonlarından olan drag yarışlarında sezonun ilk yarışı geçtiğimiz Pazar günü Akıncılar tünel yolunda yapıldı. Afrodizyak Organizasyonun organize ettiği yarış akşam üzeri başlarken, bugüne kadar yapılan en büyük katılımcı sayısıyla gecenin geç vakitlerine kadar sürdü.

“Güçlü Olan Kazansın, Rekabetimiz yollarda değil, 400 metrede yarışta olsun” sloganıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılan “Short Shift Drag 400” yarışına 54 yarışmacı katılırken, araçların performanslarına göre 5 sınıfta birinci olmak için mücadeleler verildi. Yarışta Samim Mamülcüoğlu yarışın direktörlüğünü yaptı. Sıralama derecelerine göre sınıfları belirlenen yarışmacılar, eleme usülü ile eşleşirken 15-16 saniye sınıfında Honda Integra DC5 ile 15.06 saniyelik derece elde eden Miraç Tütüncü ilk sırada yer aldı. 17 yarışmacının yer aldığı 14-15 saniye sınıfında ise Tancan Kemaller Honda Civic aracıyla 14.06 saniye ile ilk sıradaki isimdi. 13-14 saniye sınıfında ise 15 yarışmacı arasından ilk sırayı alan isim Honda Civic EG ile 13.54 saniyelik derece elde eden Çağın Garanti oldu. Bu sınıfta Seren Özgürlü ile Özge Boran derece limitlerini aşarak elendiler. Büyük heyecanın yaşandığı 12-13 saniye sınıfında ise Nissan Silvia S14 aracıyla 12.11 saniyelik derece elde eden Bekir Özsusuzlu ilk sırada yer aldı. 12 saniyenin altına inmeyi başaran ve pist rekoru kıran Fahri Efendi ise Nissan Silvia S14 aracı ile 11.50 saniyelik derece elde edip 5bin TL’lik para ödülünün de sahibi oldu. Mehmet Kuzu, kazananlara Sparco yarış malzemeleri hediye etti.

Yarışın ödül töreni 1 Haziran Cuma akşamı, Lefkoşa Devlet Hastanesi yanında bulunan Mamülcüoğlu Pastanesi’nde yapılacak.