Short Shift Drag 400 şampiyonası 5 yarıştan oluşacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde organize edilen “Short Shift Drag 400” 2019 takvimine göre bu sezon 5 yarış şeklinde yapılacak

Ülkemizin sevilen motorsporu organizasyonlarından olan drag yarışlarında yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Afrodizyak organizasyonun düzenleyeceği drag yarışları bu sezon 5 yarışlık şampiyona şeklinde organize edilecek. “Güçlü Olan Kazansın” sloganıyla geride kalan yarışlarda büyük beğeni toplayan drag yarışlarına bu sezon Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destekleri de sürecek.

Akıncılar Tünel yolunda yapılacak yarışların ilki 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak. 1-2 Haziran tarihlerinde yapılacak sezonun ikinci yarışının ardından 13-14 Temmuz ve 17-18 Ağustos’ta gece yarışları ile sezon devam edecek. Sezonun final yarışı 21-22 Eylül tarihlerinde yine gece yapılacak.

Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan da yarışmacıların katılacağı 2019 Short Shift Drag 400 Şampiyonası’nda Kaan Motors, Alpet, KTKOD, Strong Tuning (Mersin) ve Mamülcüoğlu Pastanesi’nin de katkıları olacak. Sezonun lansmanı ise 30 Mart 2019 Cumartesi günü 15.00’te Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Seminer Salonu’nda yapılacak.

2019 Short Shift Drag 400 Yarış Takvimi

1.13-14 Nisan

2.1-2 Haziran

3.13-14 Temmuz (Gece yarışı)

4.17-18 Ağustos (Gece yarışı)

5.21-22 Eylül (Gece yarışı)