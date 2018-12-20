Sezon Dilekkaya’da sonlanacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018-2019 KKTC Motokros Şampiyonası, 23 Aralık Pazar günü Dilekkaya’da yapılacak yarış ile son bulacak

KKTC 2018-2019 Motokros Şampiyonası, Dilekkaya’da bulunan parkurda yapılacak sezonun üçüncü yarışıyla devam ediyor.

“Tanısay Petrol Motokros Yarışı” Pazar günü MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılacak. Kayıt işlemlerinin bugün tamamlanacağı yarış 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. Tanısay Petrol İstasyonu’nun yanı sıra Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM, Capital Türk ve Baştaşlar Construction’ın da katkılarıyla yapılacak yarış sonunda dereceye girenlere kupaları yarış alanında takdim edilecek.