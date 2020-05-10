“Seyircisiz tadı yok”

Koronavirüs salgını sebebi ile Formula 1'de birçok etap ertelendi. Temmuz ayında düzenlenecek yarışların ise seyircisiz yapılması planlanıyor

Konuyu değerlendiren ünlü pliot Lewis Hamilton, yarışların en önemli unsurunun seyirci olduğunu söyledi. .

"Seyircisiz yarış bana gerçekten boşluk hissi yaşatacak. Çünkü yarışlarda o atmosferi taraftarlar yaşatıyor. Bu yarışları yarış yapan hayran kitlesi. Silverstone ve Monza gibi pistler çok boş olacak ama bu dönemde hayranlarımdan çok sayıda mesaj alıyorum. Bu da sporun onların hayatında çok önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Bu süreçte televizyondan yarışı izleyebilecek insanlar için ne kadar iyi olacak bilmiyorum ama hiç yoktan iyi olacak."

6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, yarışmayı çok özlediğini de sözlerine ekledi. Formula 1 yönetimi, Temmuz ayında ikisi Avusturya'da, ikisi de Birleşik Krallık'ta olmak üzere, seyircisiz dört yarış düzenlemeyi planlıyor.

2020 sezonunun diğer yarışları ise koronavirüs salgının boyutlarına göre şekillenecek.