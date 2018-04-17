Sevgen Necipoğlu zafere sürdü

KTKOD’nin organize ettiği Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası sezonunun ilk rallisi olan ‘Duravit & Cahit Necipoğlu LTD Rallisi’ni Sevgen Necipoğlu – Hüsnü Maniler ikilisi kazandı

KTKOD sezonunun ilk rallisine yine Cahit Necipoğlu LTD ev sahipliği yaptı. Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın ikinci faaliyeti ve aynı zamanda da derneğin 2018 sezonunun ilk klasik otomobil rallisi 15 Nisan Pazar günü yapıldı.

25 Mart’ta Pekur Ltd 8.Tekerlekler Cirilensin gezi/sergi faaliyeti ile 120 klasik araç katılımı ile muazzam bir başlangıç yapan derneğin düzenlediği yılın ilk rallisine de klasikseverler büyük ilgi gösterdiler. Aralarında ilk kez dernek çatısı altında yarışan 25 aracın da bulunduğu, 67 klasik aracın kayıt yaptırdığı yarışta sadece iki araç finişe gelemedi. 65 aracın tamamladığı rallide, start alan ve finiş gören en yüksek rakama ulaşıldı.

Sırası ile Cihangir, Yeniceköy, Serdarlı, Ergenekon, Anthipolitis/Esentepe dağyolu, Esentepe ve Girne sahil şeridinden geçen yarışmacılar ardından da yarışın finişi olan Korienum Golf & Beach Resort tesislerine vardılar. 40 kilometre uzunluğunda olan yarışta, üç sabit hız testi (SHT) gerçekleşti. Toplam süresi 150 dakika olan yarışta toplamda 26 dakika ideal süre vardı.

1974 model BMW 2002 model arabaları ile yarışa katılan Sevgen Necipoğlu – Hüsnü Maniler en az hatayı yaparak genel klasman birincisi gelerek yarışın galibi olmayı başardılar. İkincilik ise 1969 model Ford Mustang Mach 1 arabaları ile Tolga Tekin – Emre Turan ikilisinin oldu. Üçüncülük ise 1960 model Morris Oxford ile yarışan Osman Çakal – Zehra Çakal çiftinin oldu. Sevgen Necipoğlu – Hüsnü Maniler ekibi , Korienum Golf Tesisleri’nde bir gecelik konaklama kazandılar. Ayrıca Duravit özel etabı olan SHT 1 birincisi de gelen çift Duravit’ten 500 TL’lik hediye çeki de kazandılar.