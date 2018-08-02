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Serhan Tan da Bursa’da yarışacak

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Serhan Tan da Bursa’da yarışacak
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2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4.yarışı olan Atış Yapı 43.Yeşil Bursa Rallisi 03-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Rallide start alacak KKTC pilotu Deniz Fahri'nin yanı sıra Serhan Tan da 43.Yeşil Bursa Rallisi'nde Gürol Baranlı'nın co-pilotluğunu yapacak.

Bu akşam saat 20:00’de Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki seremonik start ile başlayacak olan rallide ekipler, Cumartesi Ve Pazar günleri Orhaneli-Keles bölgesindeki 11 özel etapta mücadele edecekler. Pazar günü saat 18.00’den itibaren Aloft Hotel Bursa önündeki finiş yapılacak.

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