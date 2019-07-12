Şeher’in hazinelerini bulacaklar

Kıbrıs kültürünü ve tarihini hatırlatan, KTKOD’nin Yaz faaliyetleri arasında ‘en keyiflisi olan Lefgoşa'nın Hazineleri Klasik Otomobil Hazine Avcılığı etkinliği yapılıyor

KTKOD’nin Yaz faaliyetleri arasında ‘en keyifli’ geçen, bilgiye dayalı “İSGÜM Ltd.-Lefgoşa'nın Hazineleri Klasik Otomobil Hazine Avcılığı” etkinliği bugün yapılıyor.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) altıncı faaliyeti olan “Siyah Plakalılar hazine avına çıkıyor.” etkinliği bugün gerçekleşiyor. Bu yıl ‘Siyah Plakalılar’ sloganıyla yollara çıkan klasikler, İSGÜM Ltd. sponsorluğunda “Lefgoşa'nın Hazineleri Klasik Otomobil Hazine Avcılığı” için Lefkoşa’nın tarih kokan sokaklarında boy gösterecek.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na sadece pilot kategorisine 10 puan verecek olan faaliyet, 4 yıl aradan sonra tekrar Lefkoşa’ya döndü. Dernek yönetimi, her yıl en çok konuşulan, eğlence dolu geçen faaliyeti olan hazine avcılığının ilklere imza atacağı ve rekorlar kıracağı iddiasını ortaya koydu. Lefkoşa Surlariçi Selimiye Cami arkasında bulunan Bandabuliya yanındaki Papa Bar'da saat 17.30’da klasik severlerin buluşmasıyla başlayacak etkinlikte, kapı numaraları kurayla belirlenecek. KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, hazine avcılığı etkinliğinin Kıbrıs kültürünü ve tarihini hatırlattığını belirterek “Her etkinliğimizde olduğu gibi yine oldukça iddialıyız. Katılımcılarımızdan ulaşmasını isteyeceğimiz birçok tarihi mekan olacak. Lefkoşa’nın tarihiyle ilgili insanlarımızın hafızasını da tazelemeyi amaçladığımız etkinliğimizde, ulaşılması gereken noktaları gizli tutuyoruz. Bu sürpriz yerleri bulmak ise katılımcılarımızın görevi olacak” dedi.

Etkinlik için belirlenen güzergah üzerinde birçok tarihi mekana ulaşmak için katılımcılara önce günlük hayatta birçok kez duydukları veya kullandıkları ‘Kıbrıs ağzı’ kelimelerle ilgili sorular yöneltileceğini, ardından gidecekleri yer için ipucu olarak bazı fotoğraflar gösterileceğini ifade eden Aliusta, yarış için startın saat 18.30’da verileceğini duyurdu. Aliusta, etkinliğin sonunda sorulara en fazla doğru cevap veren ekibin “en iyi korsan” ödülünü alacağını, geceyi DJ Dinç'in müzik performansı ve akşam yemeğiyle sonlandıracaklarını belirtti.