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Şampiyonlar kupalarına kavuştular

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Şampiyonlar kupalarına kavuştular

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Şampiyonlar Gecesi'nde, yıl boyunca yarışlarda başarılı olan sporcular kupalarına kavuştu.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma ve Ralli Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular geçen hafta sonu Paradise Park'ta gerçekleşen yılsonu ödül töreninde kupalarını aldı.

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonları Cevdet Alptürk-Özden Yılmaz ikilisi olurken, Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi ise 2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonları oldu.

Gecede 2019 yılı içinde,yarışlara katkı koyan sponsorlara da teşekkür plaketleri Başkan TiginKişmir tarafından takdim edildi. 

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