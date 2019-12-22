Şampiyonlar kupalarına kavuştular

Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Offroad Ralli-Raid ve Offroad Ralli-Sprint 2019 Sezonu şampiyonalarında dereceye girenlere kupalarını düzenlediği törende verdi

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği 2 şampiyonanın ödülleri verildi.

Girne’de bulunan Lord Palace Hotel’de yapılan ödül törenine Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, sponsor firmaların yetkilileri ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Gecede Offroad Ralli-Raid Şampiyonası, ralli şampiyonları Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi, raid pilotlar şampiyonu Mustafa Fırat Gümüş, raid co-pilotlar şampiyonu Yakup Yücel, Macera şampiyonları Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi, Takımlarda ve sınıflarda dereceye girenler kupalarını aldılar.

Ayrıca bu sezon KYOFF çatısı altında 3 yarışlık şampiyona şeklinde yapılan Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası, Otomobil genel klasman şampiyonları Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi, SSV Şampiyonları Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ile Takımlar ve Sınıflarda dereceye girenler kupalarını aldılar.