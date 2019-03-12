Şampiyonlar kupalarına kavuşacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu düzenleyeceği gece ile şampiyonlara kupalarını dağıtacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, 2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası, 2018 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve 2019 Polaris Kış Kupası ödülleri bu hafta sonu veriliyor.

16 Mart Cumartesi akşamı Lefkoşa'da bulunan The Paradise Park'ta saat 19.00'da gerçekleşecek ödül töreninde sezon sonu dereceye giren ekipler ödüllerini alacak.

Yemekli gerçekleşecek ödül gecesinde 2018 Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner -Ömer Topçu , 2018 Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener , 2018 Sprint Şampiyonu Mustafa Bulutoğluları - İbrahim Kara ve 2019 Polaris Kış Kupası Şampiyonu Edim Macila-Eser Harper kupalarını teslim alacaklar.