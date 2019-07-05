Şampiyonlar İskele'de düello yapacaklar

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan İskele Rallisinde, şampiyon pilotlar da start alacaklar

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı 6-7 Temmuz tarihlerinde İskele’de On birinci İskele Rallisi gerçekleştirilecek.

Son şampiyon ve şampiyona lideri Cevdet Alptürk , 2016-2017 Şampiyonu Rauf Denktaş ,üç kez ralli şampiyonluğu bulunan Ömer Yıldız ve eski ralli şampiyonu Fikri Macila arasındaki mücadele nefesleri kesecek. Toplam 20 ekibin yarışacağı ve cumartesi İskele festival alanından verilecek start ile başlayacak İskele Rallisi, günü seyirci etabı ile sonlandıracak. 7 Temmuz pazar günü ise ekipler Topçuköy, Sınırüstü ve İskele Rallisi’nin en uzun etabı olacak olan İskele Özel Etabını geçip yine festival alanında finiş görecekler.”KKTOK Utv Cup” da ise son “Utv Cup” şampiyonu Edim Macila da İskele Rallisinde start alacak.

Seyirci noktaları

7 Temmuz günü başlayacak olan İskele Rallisi’nde seyircilerin yarışı yakından takip edebilmesi için özel alanlar da tahsis edildi. Seyirci Özel Etabı’nı izlemek isteyen vatandaşlar, İskele’de bulunan Sadıkoğlu Petrol karşısından Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’na doğru girerek seyirci noktasına ulaşabilecekler.

8 Temmuz Pazar

Ekipler 8 Temmuz Pazar günü sırası ile ikişer kez Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etaplarını geçtikten sonra Festival alanında ödül törenine giderek İskele Rallisi’ni sonlandıracaklar.

İlk aracın 10’da start alacağı toplam 9.06 kilometrelik Topcuköy Etabı, Sınırüstü-Altınova yolu üzerinden başlayacak ve Topcuköy’de sona erecek. İlk aracın 13.00’da start alacağı toplam 9.67 kilometrelik Sınırüstü Etabı, Topcuköy Etabı ile aynı noktadan başlayarak Altınova asfaltını geçmesinin ardından İskele içinde son bulacak. İskele Rallisi’nin son etabı olan İskele Etabı’nda ilk araç 16.00’da start alacak. Toplam 12.75 kilometreden oluşan İskele Etabı’na ulaşmak isteyen ralli severler, İskele içinden çıkarak İskele çöplüğüne giden yola ayrılmalarına gelmeden sağ tarafta start noktasını görebileceklerdir. Araçlar,önce Ardahan sonra Topcuköy yolunu karşıya geçerek İskele içinde yarışı tamamlayacaklar.