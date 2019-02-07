Şampiyon motosikletçiler kupalarını aldı

Enduro, Motodrag ve Motokros olmak üzere 3 dalda yoğun bir sezon geçiren Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, sezonun tamamlanmasının ardından 2018 Şampiyonlar balosunu gerçekleştirdi. 3 dalda hem kategorilerde hem de sınıflarda ilk üçe giren yarışmacılara kupalarının verildiği şampiyonlar gecesi, Mağdurlar Meyhanesi’nde yapıldı. Kalabalık katılımcı grubuyla samimi bir ortamda yapılan gecede toplam 9 sınıfa ayrılan Enduro Şampiyonası, 6 sınıfa ayrılan Motodrag şampiyonası ve 3 sınıfa ayrılan 2017-2018 Motokros Şampiyonası’nda dereceye girenler kupalarını yönetim kurulu üyelerinden aldılar.
Enduro Motokros Kategorisi MX1A Sınıfı
1-Yunus Özyay
2-Yücel Topcu
3-Faik Enderoğlu
Enduro Motokros Kategorisi MX1B Sınıfı
1-Ali Savaşan
2-Çağlar Çakır
3-Ali Beyaz
Enduro Motokros Kategorisi MX2 Sınıfı
1-Hasan Sezgin
2-Barış Hürkol
3-Fırat Demir
Enduro ATV Kategorisi Sınıf 1
1-Buğra Tabak
2-Ahmet Türkoğlu
3-Fevzi Havutcu
Enduro ATV Kategorisi Sınıf 2
1-Halil Ersoy
2-Doğuş Acaröz
3-Sona Singh
Enduro ATV Kategorisi Sınıf 3
1-Şevki Akdeniz
2-Mehmet Damdelen
3-Vural Tabak
Enduro ATV Kategorisi Sınıf 4
1-Sona Singh
2-Buğur Gambillili
Enduro UTV Kategorisi
1-Iraz Tuğberk
Enduro ATV Kategorisi Gençler Sınıfı
Baran Sıtkıoğlu, Alp Edip, Caner Müjde, İlker Beşok, İlkay Beşok
Motodrag Supermoto Kategorisi
1-Berk Boran
2-Kemal Özoktay
3-Onur Soysan
Motodrag Racing Kategorisi 600cc-750cc Sınıfı
1-Ogün Özgökçen
2-Ali Alpaslan
3-Stanislav Chircenschi
Motodrag Racing Kategorisi 600cc Modifiyeli 1 Sınıfı
1-Ogün Özgökçen
2-İsmaıl Gamar
3-Ali Alpaslan
Motodrag Racing Kategorisi 1000cc+ Standart Sınıfı
1-Ahmet Bağrıaçık
2-Berat Halilsoy
3-Mehmet Tortuk
Motodrag Racing Kategorisi 1000cc+ Modifiyeli 1 Sınıfı
1-Cemal Çelik
2-Hasan Solakay
3-Mehmet Kasaboğlu
Motodrag Racing Kategorisi 1000cc+ Modifiyeli 2 Sınıfı
1-Kyriakos Gavriel
2-Enis Süleyman
3-Hasan Solakay
2017-2018 Motokros Şampiyonası MX1A Sınıfı
1-Yunus Özyay
2-Altan M.Altan
3-Mustafa Dersev
2017-2018 Motokros Şampiyonası MX1B Sınıfı
1-Faik Enderoğlu
2-Mehmet Tan
3-Mustafa Özçağlar
2017-2018 Motokros Şampiyonası MX2 Sınıfı
1-Hasan Sezgin
2-Taygun Gökte
3-Barış Hürkol