Şampiyon motosikletçiler kupalarını aldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği Enduro Şampiyonası, Motodrag Şampiyonası ve Motokros Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından 2018 Şampiyonlar Balosu yapılarak sezon boyunca başarılı olan motosikletçilere kupaları verildi

Enduro, Motodrag ve Motokros olmak üzere 3 dalda yoğun bir sezon geçiren Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, sezonun tamamlanmasının ardından 2018 Şampiyonlar balosunu gerçekleştirdi. 3 dalda hem kategorilerde hem de sınıflarda ilk üçe giren yarışmacılara kupalarının verildiği şampiyonlar gecesi, Mağdurlar Meyhanesi’nde yapıldı. Kalabalık katılımcı grubuyla samimi bir ortamda yapılan gecede toplam 9 sınıfa ayrılan Enduro Şampiyonası, 6 sınıfa ayrılan Motodrag şampiyonası ve 3 sınıfa ayrılan 2017-2018 Motokros Şampiyonası’nda dereceye girenler kupalarını yönetim kurulu üyelerinden aldılar.

Enduro Motokros Kategorisi MX1A Sınıfı

1-Yunus Özyay

2-Yücel Topcu

3-Faik Enderoğlu

Enduro Motokros Kategorisi MX1B Sınıfı

1-Ali Savaşan

2-Çağlar Çakır

3-Ali Beyaz

Enduro Motokros Kategorisi MX2 Sınıfı

1-Hasan Sezgin

2-Barış Hürkol

3-Fırat Demir

Enduro ATV Kategorisi Sınıf 1

1-Buğra Tabak

2-Ahmet Türkoğlu

3-Fevzi Havutcu

Enduro ATV Kategorisi Sınıf 2

1-Halil Ersoy

2-Doğuş Acaröz

3-Sona Singh

Enduro ATV Kategorisi Sınıf 3

1-Şevki Akdeniz

2-Mehmet Damdelen

3-Vural Tabak

Enduro ATV Kategorisi Sınıf 4

1-Sona Singh

2-Buğur Gambillili

Enduro UTV Kategorisi

1-Iraz Tuğberk

Enduro ATV Kategorisi Gençler Sınıfı

Baran Sıtkıoğlu, Alp Edip, Caner Müjde, İlker Beşok, İlkay Beşok

Motodrag Supermoto Kategorisi

1-Berk Boran

2-Kemal Özoktay

3-Onur Soysan

Motodrag Racing Kategorisi 600cc-750cc Sınıfı

1-Ogün Özgökçen

2-Ali Alpaslan

3-Stanislav Chircenschi

Motodrag Racing Kategorisi 600cc Modifiyeli 1 Sınıfı

1-Ogün Özgökçen

2-İsmaıl Gamar

3-Ali Alpaslan

Motodrag Racing Kategorisi 1000cc+ Standart Sınıfı

1-Ahmet Bağrıaçık

2-Berat Halilsoy

3-Mehmet Tortuk

Motodrag Racing Kategorisi 1000cc+ Modifiyeli 1 Sınıfı

1-Cemal Çelik

2-Hasan Solakay

3-Mehmet Kasaboğlu

Motodrag Racing Kategorisi 1000cc+ Modifiyeli 2 Sınıfı

1-Kyriakos Gavriel

2-Enis Süleyman

3-Hasan Solakay

2017-2018 Motokros Şampiyonası MX1A Sınıfı

1-Yunus Özyay

2-Altan M.Altan

3-Mustafa Dersev

2017-2018 Motokros Şampiyonası MX1B Sınıfı

1-Faik Enderoğlu

2-Mehmet Tan

3-Mustafa Özçağlar

2017-2018 Motokros Şampiyonası MX2 Sınıfı

1-Hasan Sezgin

2-Taygun Gökte

3-Barış Hürkol