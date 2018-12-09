Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Drift NEU işbirliğinde organize edilen Kuzey Kıbrıs 2018 Drift Şampiyonası Final yarışı 9 Aralık 2018 Pazar günü yapıldı. Muhteşem bir organizasyon ve kalabalık bir seyirci önünde yapılan yarışlar sonunda Enver Haskasap 2018 Şampiyonu, Akay Akbil ise Özel Kupa’nın sahibi oldu

Kuzey Kıbrıs 2018 Drift Şampiyonası final yarışı dün (9 Aralık 2018 Pazar) Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Drift NEU organizasyon işbirliğiyle yapılan sezonun son yarışına 21 yarışmacı katıldı. Sabahın erken saatlerinde antrenmanlar ve sıralamalar yapılırken, puanlara göre ikili eşleşmeler belirlendi. Enver Haskasap, Akay Akbil ve Ahmet Öksüzoğluları arasında yaşanan şampiyonluk mücadelesinden ilk kopan Öksüzoğluları oldu. İki takım arkadaşı olan Ahmet Öksüzoğluları ve Bekir Özsusuzlu ilk turda karşılaştılar. Bir önceki yarışın finalisti olan Özsusuzlu takım arkadaşını elerken, Öksüzoğluları şampiyonluk şansını yitirdi. Çeyrek finalde bir birinden heyecanlı yarışlar yapıldı. İlk dörde kalan isimlerden Enver Haskasap ile Akay Akbil ve Kerim Beşok ile de Bekir Özsusuzlu eşleşti. Şampiyonluk yolunda rakip olan ikiliden Akay Akbil ile Enver Haskasap’ın mücadeleleri nefesler tutularak izlendi. Finale kalmayı başaran isimler Enver Haskasap ile Bekir Özsusuzlu oldu. Çok yakın geçen mücadeleler sonunda Enver Haskasap birinci olmayı başarıp 2015 ve 2016’ın ardından üçüncü kez şampiyonluğa adını yazdırdı. Sezonun üçüncü yarışında olduğu gibi Bekir Özsusuzlu ikinci, üçüncülük yarışında Kerim Beşok’u eleyen Akay Akbil ise üçüncü oldu.

Özel Kupa Akbil’in

Avrupa’nın önemli pilotlarından Conor Shanahan ile Jack Shanahan’ın ve güneyden yarış için Cemsa’da bulunan David David’in de katıldığı özel yarış ise öğleden sonra yapıldı. Özel yarışa sabah yapılan final yarışının en iyi 12 pilotunun yanı sıra misafir yarışmacılar katıldı. Yine nefes kesen mücadeleler sonunda Akay Akbil özel kupanın sahibi oldu. Bu çekişmeli mücadelenin ikincisi Enver Haskasap olurken üçüncü Conor Shananan ve dördüncü Edim Macila oldu. Yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu takdim ederken, organizasyon komitesi üyesi İrfan Topcu’nun doğum günü olması dolayısıyla sürpriz pasta piste getirildi.