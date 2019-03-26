Şampiyon Güney’de podyuma çıktı

Güney Kıbrıs’ta organize edilen Power Drift Club Drift Şampiyonası ilk yarışına katılan KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap, üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı

Güney Kıbrıs’ta Power Drift Club tarafından organize edilen ve 5 yarıştan oluşan drift şampiyonasının ilk yarışı geçtiğimiz Pazar günü Achna Drift Pisti’nde gerçekleştirildi. Profesyonel kategoride 29 aracın kayıt yaptırdığı yarışa 3 kez KKTC Drift Şampiyonu, NEU Drift Team pilotu Enver Haskasap’ta katıldı. Sezon başında, bu sene sadece Drift Master Avrupa Drift Şampiyonası ve KKTC Drift Şampiyonasını takip edeceğini açıklayan Haskasap, 2019 Drift Master Şampiyonası için özel hazırlanan Nissan Silvia S15 aracını Avrupa’ya yollamadan önce deneme amaçlı olarak katıldığı yarışta yarı finale kadar çıkmayı ve yarışın üçüncüsü olmayı başardı. Üçüncülük mücadelesinde Andros Antoniu’yu eleyen Haskasap 29 araç içerisinden büyük bir başarıya imza atarak, hem 19 Mayıs tarihinde Drift Master Avrupa Drift Şampiyonasından önce aracını deneme şansı yakaladı, hem de yeni aracıyla ilk kupasını kazanmış oldu. Haskasap 2019 sezonunda, 5 yarıştan oluşan Avrupa Drift Şampiyonasında ve 4 yarıştan oluşan KKTC Drift Şampiyonası’nda mücadele edecek. Yarışın birincisi Nikolas Nikola (Patak) olurken, ikinci Giorgos Christoforou (Ela Koko) oldu. Şampiyonamızın bayan sürücülerinden Ülkü Erçoban piste giriş hızında Haskasap’tan sonraki en hızlı isim oldu. TOP24’de rakibi Simos Tikkis’i eleyen Erçoban, sıralama turlarının birincisi Andros Antoniou’ya elenmekten kurtulamadı.