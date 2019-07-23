Samim, Kepez'de birinci oldu

Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motorsporları Derneği tarafından düzenlenen Kepez Belediyesi Drag 2019 Yarışında, KKTC ile Türkiye'nin 30 ilinden 62 sporcu birinci olabilmek için mücadele ettiler. Antrenman ve ısınma turlarıyla başlayan organizasyonda, sıralama turlarının ardından yarışlara geçildi. Tribünleri dolduran sporseverler, yarışları büyük bir heyecanla izlediler.

Yarışlarda, sınıf 1'de Çağrı Tok, sınıf 2'de dragçımız Samim Mamülcü, sınıf 3'te Özgür Kara, sınıf 4'te Fatih Bilal Danış, sınıf 5'te Kemalcan Kalkın ve sınıf 6'da Hasan Fehmi birinci oldular. Dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.

