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Said Muhyi klasik otomobil gezisi ile anıldı

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Kulübün kurucularından ve eski başkanlarından merhum Said Muhyi anısına gezi düzenledi

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Said Muhyi klasik otomobil gezisi ile anıldı
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2019 yılı ilk etkinliğini, kulübün kurucularından ve eski başkanlarından rahmetli Said Muhyi anısına düzenlediği gezi ile gerçekleştirdi. Klasik Amerikan Otomobil Derneği’nin de katılarak katkı koyduğu gezi Lefkoşa'da katılımcıların toplanmasıyla başladı. Gönendere köyünde verilen 30 dakikalık mola sonrasında konvoy halinde, Said Muhyi'nin çok sevdiği Karpaz yarımadasında bulunan Mehmetçik köyüne gidildi. Çelebi Garden Otel'de topluca yenen öğle yemeği sırasında Said Muhyi anıldı, sohbetler edildi. Yemeğe klasik severlerin yanında, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da katıldı. Karaokçu yaptığı konuşmada, Kulübün, uyuşturucu ile canla başla mücadele etmekte olan komisyonun çabalarına katkı koyma ve farkındalık yaratma taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını ve "Sevgiye Bir Işık Yakalım" sloganı ile çıkılan bu yolda birlikte çok güzel şeyler başarabileceklerini vurguladı.

Etkinliğin, tüm dünyada MS farkındalık ayı olarak bilinen Mart ayı içerisinde yapılmasından dolayı ve ülkemizde de bu farkındalığı arttırmak için etkinliğe Kıbrıs Türk MS Derneği yöneticilerini de davet edildi. Etkinliğe katılan MS Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Özay Tanözü katılımcılara farkındalık rozeti ve hastalık hakkında broşür dağıttı, katılımcılara bilgiler verdi.

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