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Rusya'da zafer Hamilton'ın

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Rusya Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Rusya'da zafer Hamilton'ın
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Formula 1'de sezonun on altıncı mücadelesi, Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. cepten başlayan Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, startta liderliğe yükseldi. "Pit stop"unu gerçekleştirdikten sonra 29. turda otomobili arızalanan Vettel, 4. sıradayken yarışa veda etti.

Mercedes pilotları, Vettel'in aracının pistten çıkarılması için başlatılan sanal güvenlik aracı uygulaması altında lastiklerini değiştirdi. Lewis Hamilton lider, Valtteri Bottas ise 2. olarak Ferrari'den Charles Leclerc'in önünde piste döndü.

Kalan bölümde sıralamada bir değişiklik olmadı ve şampiyona lideri Hamilton sezonun 9, kariyerinin 82. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın 3.8 saniye gerisindeki takım arkadaşı Bottas 2'nci, 5.2 saniye arkasındaki Leclerc 3. oldu.
Bu sonuçla puanını 322'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 249 puanla Bottas ve 215 puanla Leclerc takip etti.
Sezonun 17. ayağı Japonya Grand Prix'si, 13 Ekim'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

- İlk 10
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
3. Charles Leclerc (Ferrari)
4. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
5. Alexander Albon (Red Bull-Honda)
6. Carlos Sainz (McLaren-Renault)
7. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)
8. Lando Norris (McLaren-Renault)
9. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
10. Nico Hulkenberg (Renault)

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 322 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 249
3. Charles Leclerc (Monako): 215
4. Max Verstappen (Hollanda): 212
5. Sebastian Vettel (Almanya): 194

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 571 puan
2. Ferrari: 409
3. Red Bull: 311
4. McLaren: 101
5. Renault: 68

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