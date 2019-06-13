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ROK Cup Karting Şampiyonası heyecanı sürüyor

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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci yarışı, Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

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ROK Cup Karting Şampiyonası heyecanı sürüyor
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Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci yarışı Pazar sabahı yapılıyor.

Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarış 8.00’de başlayacak. 13.00’te yapılacak ödül töreni ile de sona erecek. Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılacak yarışın kayıtlarının açıldığı açıklanırken, son kayıt tarihinin yarın saat 16.00 olduğu duyuruldu.

Bu yarışta 1200 metrelik RC2 pistinin kullanılacağı da duyurulurken, resmi antrenmanların 8.00’de, sıralamaların 09.15’te, ilk ayak yarışlarının 10.00’da ve final ayak yarışlarının 11.15’te başlayacağı açıklandı.

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