Rally Phrygia’da, Deniz Fahri esiyor

Eskişehir’de gerçekleşen Rally Phrygia 2018'in ilk gününde sporcularımız Deniz Fahri - Barış Kalfaoğlu ikilisi ilk günü genel klasman 3. sü olarak tamamladılar

Eskişehir’de gerçekleşen ERT ayağı 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası ve Balkan Ralli Kupası ilk yarışı olan Rally Phrygia 2018'in ilk gününde sporcularımız Deniz Fahri - Barış Kalfaoğlu ikilisi ilk günü genel klasman 3. sü olarak tamamladılar.

İlk günü BC Vision Motorsport’dan Burak Çukurova-Vedat Bostancı Ford Motorsport Türkiye’den Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibinin 1.3 saniye önünde lider tamamladı. İki çekerde Ümitcan Özdemir, Historic'te Levent Gür, Ali Sipahi klasmanında ise Alper Akgün lider durumda bulunuyor. 45 aracın start aldığı ralli bugün geçilecek olan 4 etapla sona erecek.