banner107
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
12 0
15 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
155 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
409 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
78 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
358 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
32 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
banner82
banner147

Rallinin etapları açıklandı

banner27

Kuzey Kıbrıs Rallisi, Girne, Tirmen, Esentepe, Lefkoşa, Balıkesir, Serdarlı ve Görneç etaplarında gerçekleşecek. Ralli 1 Haziran Cuma gecesi Girne Yat Limanı’ndan start alacak

Rallinin etapları açıklandı
banner137

Gülgün SÜT’ün ana sponsoru olduğu Kuzey Kıbrıs Rallisi 1 Haziran’da başlıyor. Geleneksel olarak düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli motor sporları organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası takvimine “Akdeniz Rallisi” adıyla dahil oluyor. 

1-3 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan yarışlar, Girne, Tirmen, Esentepe, Lefkoşa, Balıkesir, Serdarlı ve Görneç’te gerçekleşecek. 

1 Haziran Cuma gecesi Girne Yat Limanı’ndan start alacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ilk gün Girne Şehir içi Etabı geçilecek. Servis Alanı’nın Atatürk Stadyumu-Lefkoşa’da olacağı rallide ekipler, 2 Haziran Cumartesi günü Tirmen ve Esentepe etaplarını ikişer kez, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan özel seyirci etabını da bir kez geçip günü noktalayacak.

Rallinin son günü olan 3 Haziran Pazar günü, sırası ile Balıkesir, Serdarlı ve Görneç özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecekler. Toplam uzunluğu 454.45 kilometre olacak olan rallide ekipler, 7 özel etabın toplamı olan 112.38 kilometrelik özel etaplarda mücadele edecekler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek uluslararası nitelikteki motorspor organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde bu yıl 36 ekip start alacak. Türkiye Historic Şampiyonası kayıtlarının 25 Mayıs Cuma gününe kadar devam edeceği açıklanırken, Girne’de gerçekleşecek özel etapta da 5 yarışmacı start alacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.