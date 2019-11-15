Rallide son start Ergazi'de

2019 Kuzey Kıbrıs Alpet Ralli Şampiyonası’nın altıncı ve son yarışı bugün Ergazi bölgesinde “Ovgoroz Rallisi” olarak gerçekleşecek.

Sabah saat 09.00’da Ergazi Köy Meydanı’ndan start alacak olan yarışta ekipler sırasıyla Kantara, Kilitkaya ve Ergazi etaplarını art arda ikişer kez geçecekler. Saat 16.15’te ise yine köy meydanında finiş görecek rallide toplamda 19 ekip start alacak.

Cevdet Alptürk 'ün şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ovgoroz Rallisi’nde genel klasman ilk 5’i ve sınıf şampiyonları da belirlenecek. Ovgoroz Rallisi’nin kayıtlarının kapanmasının ardından Takımlar Şampiyonası’nda ise Nethouse Ralli Team, Sınıf 4’te Özhan Karaduman, Sınıf N’de Murat Aşık ve Sınıf R’de Edim Macila şampiyonluklarını ilan ettiler.