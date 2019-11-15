banner255
banner69
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
19 0
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
11 0
 
KTFF Karması, rahat kazandı
KTFF Karması, rahat kazandı
395 0
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
17 0
Küçük kardeşler yine kayıp
Küçük kardeşler yine kayıp
45 0
Hentbolda nefes kesen maçlar
Hentbolda nefes kesen maçlar
22 0
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
122 0
banner82

Rallide son start Ergazi'de

banner27

Rallide son start Ergazi'de

2019 Kuzey Kıbrıs Alpet Ralli Şampiyonası’nın altıncı ve son yarışı bugün Ergazi bölgesinde “Ovgoroz Rallisi” olarak gerçekleşecek.

Sabah saat 09.00’da Ergazi Köy Meydanı’ndan start alacak olan yarışta ekipler sırasıyla Kantara, Kilitkaya ve Ergazi etaplarını art arda ikişer kez geçecekler. Saat 16.15’te ise yine köy meydanında finiş görecek rallide toplamda 19 ekip start alacak.

Cevdet Alptürk 'ün şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ovgoroz Rallisi’nde genel klasman ilk 5’i ve sınıf şampiyonları da belirlenecek. Ovgoroz Rallisi’nin kayıtlarının kapanmasının ardından Takımlar Şampiyonası’nda ise Nethouse Ralli Team, Sınıf 4’te Özhan Karaduman, Sınıf N’de Murat Aşık ve Sınıf R’de Edim Macila şampiyonluklarını ilan ettiler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.