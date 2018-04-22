Ralli’de sezonun ilk yarışı Bilgimer- Akbelen ikilisinin

2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası birinci yarışı; Lefke Rallisi 15 aracın katılımıyla gerçekleşirken Çekişmeli geçen yarışta Sadık Bilgimer – Ömer Akbelen genel toplamda 4 saniye kadar farkla yarışı ilk sırada tamamladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Şeker Sigorta katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası birinci yarışı; Lefke Rallisi 15 aracın katılımıyla gerçekleşti.

Lefke’mizin eşsiz dağ ve baraj manzarası ve güneşli güzel havası eşliğinde oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu içerisinde gerçekleşen; Lefke Rallisi 2018; Bağlıköy Özel Etap1-2, Baraj Özel Etap3-4 ve CMC Özel Etap5-6 olmak üzere 2 kısım da 6 etap geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Sadık Bilgimer – Ömer Akbelen genel toplamda 4 saniye kadar farkla yarışı Nethouse Ralli Takımından Mehmet Kamiloğlu – Rasım Çetinkaya’nın önünde bitirerek yarışı kazandılar. Lefke Belediyesi’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen yarışta Mehmet Çocuk yarışı üçüncü olarak tamamladı. Cahit Yekili – Harun Çakır, Abdullah Topal – Tuğrul Albayrak ve Murat Aşık – Ali Kiremitçioğlu’nun tamamlayamadıkları yarışta zirve için yarışan ilk üç aracın kıyasıya mücadeleleri seyircilere güzel dakikalar yaşattı.

Motul’un yarışın sınıf birincilerine hediye çeki verdiği Lefke Rallisi 2018’de Sınıf 2’de birinci Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener, N’de birinci Mehmet Çocuk – Ahmet Akbıçak, Sınıf 4’de Özhan Karaduman – Serdar Kumru, Gençler ’de İbrahim Yolcu Argün – Mazhar Ünal ve Kadın Co-pilotlar da ise Tuğçe Öztürk birinciler olarak bitirdiler.Bu yarıştaki sonuçlar ile birlikte Nethouse Ralli Takımı takımlar şampiyonasında zirveye yerleşti. Yarışma sonunda ödül törenin önce Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya i Lefke Kaymakamı Halil Çorba ve KKTOK başkanı Tigin Kişmir tarafından Lefkedeki çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramları kutladılar.

Lefke Rallisinde Genel Klasman ise şöyle oluştu;