Rallide önemli gelişme

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2018 sezonunda ulusal statüde koşulacak olan ralli, offroad, trial, tırmanma, rallikros, karting, drift ve klasik otomobil yarışma takvimleri taslağını, TOSFED resmi web sitesinde açıklandı.
2018 sezonunda; 7 ralli, 7 offroad, 6 tırmanma, 7 karting, 5 trial, 4 drift, 3 klasik otomobil yarışı organize edilmesi planlanırken, rallikros şampiyonası bölgelerde mahalli olarak düzenlenecek yarışlar sonrasında 01-02 Aralık tarihlerinde düzenlencek olan Türkiye Rallikros Şampiyonası finali ile neticelenecek.
Türkiye Ralli Şampiyonası'na Uluslararası 2 büyük organizasyon da puan verecek. FIA Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'na dahil Rally Phrygia, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 05-06 Mayıs tarihlerinde Eskişehir-Kütahya-Bilecik bölgesinde gerçekleştirilecek.
SEZONUN İKİNCİ YARIŞI OLACAK
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu’nun başarılı çalışmaları sonuç verdi. 2-3 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Rallisi olarak ülkemizde düzenlenecek olan ralli, Türkiye Ralli Şampiyonası'na dahil edildi. TOSFED tarafından Akdeniz Rallisi olarak isimlendirilen ve sezonun ikinci yarışı olacak olan ralli hem Türkiye Ralli Şampiyonası'na hem de Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'na puan verecek.
8 yıl aradan sonra Türkiye’nin Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı Rally Turkey Marmaris ise 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla'da düzenlenecek.
2018 Türkiye Ralli Şampiyonası
05-06 Mayıs ... Rally Phrygia (A) ... ERT
02-03 Haziran ... Akdeniz Rallisi (T)
07-08 Temmuz ... Kocaeli Rallisi (T)
13-16 Eylül ... Rally Turkey Marmaris (T) ... WRC
20-21 Ekim ... Ege Rallisi (A)
10-11 Kasım ... Yeşil Bursa Rallisi (A)
08-09 Aralık ... İstanbul Rallisi (T)