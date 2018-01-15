Rallide önemli gelişme

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu’nun başarılı çalışmaları sonuç verdi ve TOSFED, Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni yeniden Türkiye Ralli Şampiyonası takvimine dahil etti. Ralli, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2018 sezonunda ulusal statüde koşulacak olan ralli, offroad, trial, tırmanma, rallikros, karting, drift ve klasik otomobil yarışma takvimleri taslağını, TOSFED resmi web sitesinde açıklandı.

2018 sezonunda; 7 ralli, 7 offroad, 6 tırmanma, 7 karting, 5 trial, 4 drift, 3 klasik otomobil yarışı organize edilmesi planlanırken, rallikros şampiyonası bölgelerde mahalli olarak düzenlenecek yarışlar sonrasında 01-02 Aralık tarihlerinde düzenlencek olan Türkiye Rallikros Şampiyonası finali ile neticelenecek.

Türkiye Ralli Şampiyonası'na Uluslararası 2 büyük organizasyon da puan verecek. FIA Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'na dahil Rally Phrygia, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 05-06 Mayıs tarihlerinde Eskişehir-Kütahya-Bilecik bölgesinde gerçekleştirilecek.

SEZONUN İKİNCİ YARIŞI OLACAK