Rallide Kış Kupası koşulacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 2019 sezonu için startı verdi. 2019 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üç yarıştan oluşacak.

Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek 2019 Kış Kupası ilk yarışı 20 Ocak Pazar günü gerçekleşecek. İkinci yarışın 10 Şubat’ta, üçüncü yarışın 3 Mart Pazar günü gerçekleştirileceği Polaris Kış Kupası, 3 yarış ile son bulacak. Başel Software, Başel Enerji ve Gopro destekleriyle gerçekleşecek olan Kış Kupası’nda ilk yarışın Lefkoşa'da gerçekleşmesi planlanıyor. Ralli araçlarının dışında UTV ve Crosskart tipi yarış araçlarının da şampiyonayı kovalayabileceği Kış Kupası sezonunda GoPro, genel klasman ilk üçüne son model Go Pro aksiyon kamerası hediye edilecek.