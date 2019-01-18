Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor

Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 2019 Kış Kupası yarın başlıyor. 18 aracın start alacağı yarış, saat 11.00'de Hamitköy'de başlayacak

Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan ve toplam 3 ayaktan oluşacak olan 2019 Kış Kupası için hazırlıklar tamamlandı. Kış Kupası 20 Ocak Pazar günü saat 11.00'de Hamitköy'de başlayacak.

Lefkoşa Ralli Sprint olarak Hamitköy'de gerçekleşecek olan sezonun ilk yarışı, Hamitköy barajında start alacak ve Hamitköy girişinde son bulacak. En son 2006'da kullanılan Hamitköy parkurunun bir bölümünün tamiratıyla tekrardan geçilecek etabın, servis alanı ve yarış merkezi yeni yapılan Dikmen-Hamitköy yolu üzerinde kurulacak. Hamitköy etabının tam orta noktası olan bu nokta aynı zamanda seyirciler için kolay ulaşım sağlayacağı için Seyirci Noktası da olacak. Üç yarıştan oluşacak olan “Polaris Kış Kupası” Başel Holding , “Başel Enerji”, ”Gen Power” ve “Gopro” desteğiyle gerçekleşecek.

Ralli araçlarının yanında özellikle UTV yarış araçlarının da zirveye koşabileceği bu şampiyonada büyük rekabet yaşanması beklenirken, sezon sonunda “GoPro” markası kazananlara hediyeler dağıtacak.

Rekabet olacak

2018 Kış Kupası Şampiyonu Mustafa Bulutoğluları'nın yeni aracı “SKODA Fabia R5” ile start alacağı yarışta, UTV yarış aracı ile başarılı pilot Edim Macila, eski ralli şampiyonu Fikri Macila, eski genç şampiyon İbrahim Damdelen, 2018 Ralli Şampiyonası ikincisi Cahit Yetkili ve Mehmet Kamiloğlu gibi hızlı pilotlar Pazar günü start alacak. Ulaşım ve etapla ilgili detaylı bilginin kktok.org adresinden edinilebilecek.

Start listesi