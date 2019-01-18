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Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor

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Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 2019 Kış Kupası yarın başlıyor. 18 aracın start alacağı yarış, saat 11.00'de Hamitköy'de başlayacak

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Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
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Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan ve toplam 3 ayaktan oluşacak olan 2019 Kış Kupası için hazırlıklar tamamlandı. Kış Kupası 20 Ocak Pazar günü saat 11.00'de Hamitköy'de başlayacak.

Lefkoşa Ralli Sprint olarak Hamitköy'de gerçekleşecek olan sezonun ilk yarışı, Hamitköy barajında start alacak ve Hamitköy girişinde son bulacak. En son 2006'da kullanılan Hamitköy parkurunun bir bölümünün tamiratıyla tekrardan geçilecek etabın, servis alanı ve yarış merkezi yeni yapılan Dikmen-Hamitköy yolu üzerinde kurulacak. Hamitköy etabının tam orta noktası olan bu nokta aynı zamanda seyirciler için kolay ulaşım sağlayacağı için Seyirci Noktası da olacak. Üç yarıştan oluşacak olan “Polaris Kış Kupası” Başel Holding , “Başel Enerji”, ”Gen Power” ve “Gopro” desteğiyle gerçekleşecek.

Ralli araçlarının yanında özellikle UTV yarış araçlarının da zirveye koşabileceği bu şampiyonada büyük rekabet yaşanması beklenirken, sezon sonunda “GoPro” markası kazananlara hediyeler dağıtacak.

Rekabet olacak

2018 Kış Kupası Şampiyonu Mustafa Bulutoğluları'nın yeni aracı “SKODA Fabia R5” ile start alacağı yarışta, UTV yarış aracı ile başarılı pilot Edim Macila, eski ralli şampiyonu Fikri Macila, eski genç şampiyon İbrahim Damdelen, 2018 Ralli Şampiyonası ikincisi Cahit Yetkili ve Mehmet Kamiloğlu gibi hızlı pilotlar Pazar günü start alacak. Ulaşım ve etapla ilgili detaylı bilginin kktok.org adresinden edinilebilecek. 

Start listesi

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

000

000

Sona Singh

Polaris Scramler 1000

00

00

MahmutÖzer

Ali Burhan

Ford Focus

0

0

Mehmet Gülok

FezileYorgancıoğlu

Subaru İmpreza WRX

1

1

Mustafa Bulutoğluları

Mustafa Yücener

Skoda Fabia R5

2

2

3

CahitYetkili

HarunÇakır

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

3

4

Mehmet Kamiloğlu

YaseminKamiloğlu

Mitsubishi LanverEvo X

1

4

90

İbrahim Damdelen

AhmetBehlül

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

5

31

FikriMacila

CemalArsal

Mitsubishi Lancer Evo VII

N

6

9

EdimMacila

Eser Harper

Canam Maverick X3

R

7

10

IrazTuğberk

EfeÖzhakkı

Polaris RZR 1000

R

8

33

Mehmetali Yavaşoğlu

İnselÜstüner

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

9

8

OktayÇocuk

HüseyinÇocuk

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

10

11

İbrahim Yolcu Argün

Suzuki Swift

4

11

17

HüseyinYarkıner

ArdaÖksüzoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

12

6

VuralVurur

TurgutAlbayrak

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

13

27

EnverAlibaba

Orkun Saner

Honda Civic Type R

4

14

88

OzanBirşen

SerkanBolkaner

Suzuki Vitara

T1

15

99

İrfanGöçen

Mehmet Çağla

Canam Maverick X3

R

16

7

KağanErülkü

Yusuf Acemoğlu

Canam Maverick X3

R

17

44

NecatiGüney

YunusÖzyay

Canam Maverick X3 RS

R

18

77

AhmetKofalı

BuğurKambilli

Canam Maverick X3

R
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