Rallide eğitim zamanı

KKTOK Gözetmen Eğitim Seminerleri'nin ilki 17 Nisan Salı günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu(KKTOK), Gözetmen Eğitim Seminerleri'nin ilki 17 Nisan Salı günü saat 18:30'da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde başlıyor.

İtfaiye ekiplerinin de uygulamalı olarak destek vereceği belirtilen seminere Türkiye'den FIA onaylı eğitmenler de katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylardan, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası(KKRŞ), Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası(KKTŞ), Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası(KKSŞ) , Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye 2018 (Rally Turkey 2018 WRC) ve Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) de görev alacak ekiplerin seçileceğini belirten KKTOK yetkilileri, otomobil sporlarına gönül veren ,organizasyonlarda görev almak isteyen her bireye kapılarının açık olduğunu belirtti.