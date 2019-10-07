Rallicilerimiz Kocaeli’nde yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da puan verecek Kocaeli Rallisinde 8 ekibimiz de start alacak

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına puan verecek yarış olarak sezon başı açıklanan Kocaeli Rallisi 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın önemli organizasyonu olan ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına da puan verecek Kocaeli Rallisine 60 den fazla ekibin katılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl da ülkemize puan veren yarışa katılan ekiplerimiz bu yıl da yarışa katılacaklar.

2019 Türkiye Ralli Şampiyonasının 6. yarışı, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupasına da puan veren Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek. Rallide ülkemizden 8 ekip yarışacak. Türkiye Ralli Şampiyonasında yarışan Bora Manyera-Cem Çerkez ikilisi yarışa TRŞ kaydı yaparken , Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası lideri Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener yeni araçları Skoda Fabia R5 ile, en yakın takipçisi MRB Racing Team'den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ,yine MRB Racing Team pilotları Sadık Bilgimer -Mustafa Kandır , Halil Mulla - Mehmet Çağla, Selen Bilgimer-Alkan Pala, Vural Vurur-Turgut Albayrak ve Nethouse Rally Team'den Mehmet Kamiloğlu -Ahmet Özerdem yarışa katılacak ekiplerimiz olacaklar.