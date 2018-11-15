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Rallicilerimiz, Kocaeli’de start alacaklar

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2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın son yarışı olacak olan Kocaeli Rallisi, KKTC Ralli Şampiyonası’na da puan verecek. Yarışa 7 ekibimiz kayıt yaptırdı

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Rallicilerimiz, Kocaeli’de start alacaklar
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2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası bu hafta sonu Kocaeli’nde son bulacak. 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın son yarışı olacak olan zorlu yarış, 1 katsayı ile ülkemiz şampiyonasına da yurtdışı puanı getirecek.

Özellikle Türkiye Ralli Şampiyonu’nun belirleneceği bu önemli yarışta, Kuzey Kıbrıs Ralli Takımlar Şampiyonluğu ve Sınıf 1 ve Sınıf N şampiyonları da belirlenecek. 2018 sezonunda Türkiye Ralli Şampiyonası’nı takip eden Deniz Fahri ve Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi Kocaeli Rallisi’nde Türkiye Şampiyonası için start alacak sporcularımız olacaklar.

KKTC Ralli Şampiyonası için puan arayacak ekiplerimiz ise Nethouse Ralli Takımı adına 2018 KKTC Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener, Mehmet Kamiloğlu – Rasım Çetinkaya, Halil Mulla – Mehmet Çağla ve Macila Ralli Takımı adına Fikri Macila-Murat Aşık, Cahit Yetkili - Harun Çakır oldular.

60 ekibin katılımıyla 2 gün sürecek yarış, 17 Kasım Cumartesi günü start alacak. Toplamda 9 özel etabın koşulacağı yarış,18 Kasım Pazar günü “41 Burda AVM” önünde son bulacak.

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