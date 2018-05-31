Ralli şov başlıyor

Kuzey Kıbrıs Rallisi, Türkiye ve KKTC’den 44 otomobilin katılımıyla bu akşam saat 20:48’de Girne’de verilecek startla başlayacak. Start öncesinde Girne'de müzikli büyük bir şölen düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Rallisi bu yıl Türkiye ve KKTC’den 44 otomobilin katılımıyla 1-3 Haziran’da 12 etapta yapılıyor. Gülgün Süt’ün ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi için bu akşam saat 20:48’de start alacak. Start öncesinde Girne'de müzikli büyük bir şölen düzenlenecek.

Ralli, ilk kez Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde yer alıyor. Ralliye KKTC ve Türkiye’den 44 otomobil katılıyor. Girne Yat Limanı’ndan start alacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ilk gün Girne Şehir içi Etabı geçilecek. Servis Alanı’nın Atatürk Stadyumu-Lefkoşa’da olacağı rallide ekipler, 2 Haziran Cumartesi günü Tirmen ve Esentepe etaplarını ikişer kez, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan özel seyirci etabını da bir kez geçip günü noktalayacak. Rallinin son günü olan 3 Haziran Pazar günü, sırası ile Balıkesir, Serdarlı ve Görneç özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecekler.

Toplam uzunluğu 454.45 kilometre olacak olan rallide ekipler, 7 özel etabın toplamı olan 112.38 kilometrelik özel etaplarda mücadele edecekler. Rallide 250 kişi görev yapacak.

Etapların özellikleri şöyle:

Girne etabı: (Cuma akşamı 20:48)

İlk etap olan Girne Rocks Hotel önünden başlayıp Baldöken Otoparkı önünde bitecek. %100 asfalt olan seyirci etabı 1.2 km uzunluğundadır.

Çeşme etabı: (Cumartesi 12:53, 16:09)

%100 asfalt zemini ile Kuzey Kıbrıs Ralli tarihinin sembolik özel etabıdır. Araçlar Esentepe köy çıkışından başlayarak Beşparmak Dağları’nda bulunan Alevkayası Piknik alanı içerisinde finiş görecekler. Çeşme adıyla bilinen seyirci noktası ile ünlüdür.

Tirmen etabı (Cumartesi 12:10, 15:26)

Ergenekon köyünden başlayıp Tirmen köy meydanından geçerek Bahçeli köy girişinde bitecek olan Tirmen etabı, %70 Asfalt %30 Toprak zeminde olan özel etaptır.