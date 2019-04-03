Ralli Şampiyonası çekişmeli geçecek

Lefkoşa Rallisi ile başlayacak olan 2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ile birlikte, ralliye bir sezon ara veren eski şampiyon Rauf Denktaş da etaplara geri dönecek. Birçok eski şampiyonun yer alacağı şampiyona büyük çekişme içerisinde geçecek

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası hafta sonu gerçekeleşecek olan Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisi ile başlıyor.

Limasol Sigorta ana sponsorluğunda 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan ralli, Cumartesi saat 16.00’da Limasol Türk Kooperatif Bankası önünden start alacak. Ekipler Cumartesi günü uzun zamandır yapılmayan ikili çıkış etabı olan Cemsa Seyirci Etabını saat 17.00’da geçip ilk günü noktalayacak.

7 Nisan Pazar günü ise ekipler saat 10.00-11.30 arası iki kez Görneç, 12.00 - 13.30 arası iki kez Kalavaç ve saat 15.30-17:00 arası iki kez de Türkeli’deki Aktepe etaplarını geçecekler.

Limasol Sigorta ana sponsorluğunda, Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Motul katkılarıyla gerçekleşecek olan rallide sporcular 17.00’de Limasol Türk Kooperatif Bankası önünde finiş görecek.

Eski şampiyon geri döndü

2016-2017 sezonlarında ralli şampiyonlukları bulunan ve ralliye bir sezon ara veren Rauf Denktaş, bu yıl etaplara geri dönüyor. Son sezonun şampiyonu Cevdet Alptürk'ün de start alacağı rallide eski şampiyonlardan Fikri Macila, 2017 sezonu ikincisi Cahit Yetkili ve başarılı pilotlar Mehmet Kamiloğlu ile Sadık Bilgimer arasında mücadele bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, Limasol Sigorta katkıları ile düzenlenen Lefkoşa Rallisi hakkında bilgilendirme yapmak için, 5 Nisan Cuma günü saat 10.00'da Lefkoşa Şefler Restaurant'ta kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyecektir.