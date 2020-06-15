Ralli heyecanı Lefkoşa’da başlıyor

Necati KÜLAHLILAR

TiginKişmir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK)yönetimi, korona virüs pandemisi nedeniyle verilen aradan sonra yarış takvimini revize edecek.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu 2020 Ralli ve Tırmanma Şampiyonalarınıtekrardan hazırlama kararı alırken, ilk yarışı, ralli olarak 12 Temmuz’da Lefkoşa’da gerçekleştirecek.

Yılsonuna kadar 3 tırmanma ve 4 de ralli yapmayı planlayan Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu yönetim kurulu,yeni takvimi ileriki günlerde paylaşacak.