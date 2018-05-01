Ralli heyecanı Kuzey Kıbrıs Rallisi ile sürecek

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanında, Türkiye Ralli Şampiyonası’na da puan verecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, 1 Haziran’da start alacak. Ralli Girne Şehir içi etabı ile start alacak. Lefkoşa Suriçi’nde de özel seyirci etabı olacak

Geleneksel olarak düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli motor spor organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanında, Türkiye Ralli Şampiyonası’na da puan verecek.

3 gün sürecek olan ralli Gülgün Süt Ana Sponsorluğu’nda gerçekleşecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne, KKTC Turizm Bakanlığı, Spor Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi de büyük katkı koyacak.

1 Haziran Cuma gecesi Girne Yat Limanı’ndan start alacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, 2017’de görkemli geçen Girne Şehir içi etabı ile renklenecek. Servis alanı olan Taşkınköy – Lefkoşa’da olacağı rallide ekipler, 2 Haziran Cumartesi günü Tirmen ve Esentepe etaplarını ikişer kez geçtikten sonra, Lefkoşa Suriçi’nde bulunan özel seyirci etabını da bir kez geçip günü noktalayacaklar.

Rallinin son günü olan 3 Haziran Pazar günü, sırası ile Balıkesir, Serdarlı ve Görneç özel etaplarını 2 şer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecekler. Toplam uzunluğu 400Km 'nin üstünde olacak olan rallide ekipler 7 özel etabın toplamı olan 112 Kmlik özel etaplarda mücadele edecekler.