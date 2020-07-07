Ralli Bandabuliya'dan start alacak

2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ilk yarışı 11-12 Temmuz tarihlerinde Limasol Sigorta Rallisi olarak düzenlenecek ve yarış Bandabuliya'dan start alacak

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası (KKRŞ) ilk yarışı 11-12 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa- Alayköy bölgesinde Limasol Sigorta Rallisi olarak düzenlenecektir.

Uray Sokak Bandabuliya'dan start alacak olan Rallide ekipler ilk gün saat 20.00 da Cemsa Çift Kalkış etabı, 2. Gün ise 10.00’dan itibaren sırası ile Kanlıköy,Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçecekler ve Limasol Bankası önünde yarış son bulacak.

Limasol Sigorta Rallisinde Yarışmacılar toplamda 61 km'lik özel etaplarda yarışacaklar. Yarışla ilgili olarak yarın sabah saat 10:00’da Şefler Pastanesinde bir basın toplantısı düzenlenecek.