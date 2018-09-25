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Raikkonen'in takım arkadaşı Giovinazzi oldu

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İtalyan sürücü Antonio Giovinazzi, gelecek sezon Alfa Romeo Sauber Formula 1 Takımı adına yarışacak

Raikkonen'in takım arkadaşı Giovinazzi oldu
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Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Giovinazzi'nin 2019 sezonunda eski dünya şampiyonu Fin pilot Kimi Raikkonen'in Alfa Romeo Sauber'deki takım arkadaşı olacağı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 24 yaşındaki Giovinazzi, "Hayalim gerçek oldu. Bir İtalyan olarak Alfa Romeo gibi başarılı bir markayı temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Takımımla alacağım güzel sonuçlar için şimdiden sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Giovinazzi, geçen yıl sakatlığı dolayısıyla Sauber sürücüsü Pascal Wehrlein'ın yerine Avustralya Grand Prix'sinde mücadele ederek Formula 1'deki ilk yarışına çıkmıştı.

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