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Pole pozisyonu Bottas'ın

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak

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Pole pozisyonu Bottas'ın
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İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden 14 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek 10. yarışın sıralama turları sona erdi.

Mercedes'in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas, 1.25.093'lük süresiyle pole pozisyonunun sahibi olurken, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise 1.25.099'luk derecesiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti.

Ferrari'nin Fransız pilotu Charles Leclerc de 1.25.172'lik derecesiyle sıralama turlarını üçüncü tamamladı.

Büyük Britanya Grand Prix'si, 14 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Etiketler; #Formula #Britanya
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