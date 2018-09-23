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Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin

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2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı, “Baştaşlar Offroad Yarışı”, Plümer koruluğunda parkurda yapıldı. Ahmet – Veli Esendağlı günün birincisi oldular

Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Offroad Şampiyonası’nın üçüncü yarışı dün yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen yarış, Baştaşlar Construction’ın sponsorluğunda hayata geçirildi. Yaklaşık 2,4 kilometre uzunluğunda hazırlanan teknik ve hızlı parkura biri antrenman olmak üzere dörder kez çıkan yarışmacılar, araçlarının motor hacimlerine göre dört sınıfta birinci olmak için yarıştılar.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta 3 etapta da en iyi dereceleri elde eden Ahmet Esendağlı – Veli Esendağlı ikilisi genel klasmanda ve Sınıf 2’de ilk sırada yer alan ekip oldular. Sezonun ilk iki yarışında zirvede yer alan Burak Emingil – Emin Emingil ikilisi ikinci olurken sınıf 1’in zirvesinde yer alan ekip oldular. Genel klasmanda podyumu tamamlayan ekip Argun Çağıl - Gökberk Çağıl ikilisi oldu. Sınıf 3’te birinci Halil Erdoğuş - Hakan Kofalı ikilisi ve Sınıf 4’te birinci Sami Şenbaş - Ali Şenbaş ikilisi oldu.

Yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını, Baştaşlar Construction direktörleri Sinem Baştaş ve Ahmet Baştaş ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu takdim etti.

 Dereceler;

No.

Pilot

Co-Pilot

Sınıf

Araç

Derece

1

202

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

S2

Suzuki Vitara

10:51.351

2

102

Burak Emingil

Emin Emingil

S1

Suzuki X90

11:03.797

3

103

Argun Çağıl

Gökberk Çağıl

S1

Suzuki Vitara

11:11.096

4

302

Halil Erdoğuş

Hakan Kofalı

S3

Jeep Cherokee

11:20.774

5

403

Sami Şenbaş

Ali Şenbaş

S4

Jeep Cherokee

11:26.209

6

406

Halil Giritli

Soyer Arseven

S4

Land Rover Tomcat

11:33.399

7

303

Şefik Uzun

Ertunç Çapun

S3

Nissan Patrol

11:34.463

8

402

Yusuf Tosun

Mustafa Tosun

S4

Isuzu Vehicross

11:44.838

9

205

Erdem Oskar

Raif Paşa

S2

Suzuki Vitara

11:55.370

10

207

Ozan Birşen

Serkan Bolkaner

S2

Suzuki Vitara

12:09.944

11

106

Cevdet Öcal

Mehmet Çekirge

S1

Suzuki Samurai

12:36.177
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