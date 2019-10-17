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Plümer’de offroad keyfi yaşanacak

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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneğinin organize ettiği 2019 Offroad Şampiyonasında sezon, Plümer Koruluğunda yapılacak olan Baştaşlar Offroad Yarışı ile devam ediyor. Yarışa 5 kadın pilot da kayıt yaptırırken, Güney Kıbrıs’tan ekipler de yarışta start alacaklar

Plümer’de offroad keyfi yaşanacak
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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) Baştaşlar Construction ana sponsorluğunda organize ettiği, 2019 Offroad Şampiyonasında sezonun ikinci yarışı 20 Ekim Pazar günü Fazıl Plümer Koruluğunda yapılıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun yanı sıra Güven Sigortanın da destekleri ile gerçekleştirilecek takvimin en beğenilen yarışları arasında olan Plümer yarışı, 2bin 400 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübünün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler etabı üçer kez geçecekler. 10.30’da başlayacak olan organizasyonda yarışçılar araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfta mücadele edecekler. 5 kadın pilotun da kayıt yaptırdığı yarışta toplam 20 ekip birincilik için mücadele edecek. Yarış, birincilerin belirlenmesiyle takribi 14.00’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

Kayıt Listesi:

No.

Pilot

Co-Pilot

Araç

Gr.

1

101

BurakEmingil

EminEmingil

Suzuki X90

S1

2

102

CevdetÖcal

Mustafa Karam

Suzuki Santana

S1

3

406

Sami Şenbaş

Ali Şenbaş

Jeep Cherokee

S4

4

104

Mustafa Şah

HalilŞah

Suzuki Vitara

S1

5

201

Ahmet Esendağlı

VeliEsendağlı

Suzuki Vitara

S2

6

301

HalilErdoğuş

Jeep Cherokee

S3

7

105

GörkemEren

HulusEren

Suzuki Vitara

S1

8

103

Ozan Birşen

MehmetaliBirşen

Suzuki Vitara

S1

9

403

Mehmet Çekirge

CevdetAlptürk K.

Jeep Cherokee

S4

10

405

Sander Kahveciler

EserSulo

LandRover Tomcat

S4

11

407

HakanKofalı

Ali Kofalı

LandRover Dakar

S4

12

408

Spyros Droushiotis

AntonisMarasinos

Jeep Cherokee

S4

13

409

Spyros Spyrou

Filippos Filippou

Jeep Cherokee

S4

14

410

Andreou Andreas

GrigoriouNeofytos

Jeep Cherokee

S4

15

402

Konstantinos Efstathiou

AntreasIoannou

Nissan Patrol

S4

16

411

KiriakosAndroni…

HristallaKiriaka

Nissan Patrol

S4

17

302

Yusuf Tosun

AsenaTosun

IsusuVehicross

S3

18

202

NefiseÇelik

CemalÇelik

Suzuki Vitara

S2

19

412

MünevverGürcan

NelinCambaz

Jeep Cherokee

S4

20

106

FirdevsEren

HulusEren

Suzuki Vitara

S1

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