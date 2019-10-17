Plümer’de offroad keyfi yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneğinin organize ettiği 2019 Offroad Şampiyonasında sezon, Plümer Koruluğunda yapılacak olan Baştaşlar Offroad Yarışı ile devam ediyor. Yarışa 5 kadın pilot da kayıt yaptırırken, Güney Kıbrıs’tan ekipler de yarışta start alacaklar

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) Baştaşlar Construction ana sponsorluğunda organize ettiği, 2019 Offroad Şampiyonasında sezonun ikinci yarışı 20 Ekim Pazar günü Fazıl Plümer Koruluğunda yapılıyor. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun yanı sıra Güven Sigortanın da destekleri ile gerçekleştirilecek takvimin en beğenilen yarışları arasında olan Plümer yarışı, 2bin 400 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda yapılacak. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübünün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler etabı üçer kez geçecekler. 10.30’da başlayacak olan organizasyonda yarışçılar araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfta mücadele edecekler. 5 kadın pilotun da kayıt yaptırdığı yarışta toplam 20 ekip birincilik için mücadele edecek. Yarış, birincilerin belirlenmesiyle takribi 14.00’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak. Kayıt Listesi: No. Pilot Co-Pilot Araç Gr. 1 101 BurakEmingil EminEmingil Suzuki X90 S1 2 102 CevdetÖcal Mustafa Karam Suzuki Santana S1 3 406 Sami Şenbaş Ali Şenbaş Jeep Cherokee S4 4 104 Mustafa Şah HalilŞah Suzuki Vitara S1 5 201 Ahmet Esendağlı VeliEsendağlı Suzuki Vitara S2 6 301 HalilErdoğuş Jeep Cherokee S3 7 105 GörkemEren HulusEren Suzuki Vitara S1 8 103 Ozan Birşen MehmetaliBirşen Suzuki Vitara S1 9 403 Mehmet Çekirge CevdetAlptürk K. Jeep Cherokee S4 10 405 Sander Kahveciler EserSulo LandRover Tomcat S4 11 407 HakanKofalı Ali Kofalı LandRover Dakar S4 12 408 Spyros Droushiotis AntonisMarasinos Jeep Cherokee S4 13 409 Spyros Spyrou Filippos Filippou Jeep Cherokee S4 14 410 Andreou Andreas GrigoriouNeofytos Jeep Cherokee S4 15 402 Konstantinos Efstathiou AntreasIoannou Nissan Patrol S4 16 411 KiriakosAndroni… HristallaKiriaka Nissan Patrol S4 17 302 Yusuf Tosun AsenaTosun IsusuVehicross S3 18 202 NefiseÇelik CemalÇelik Suzuki Vitara S2 19 412 MünevverGürcan NelinCambaz Jeep Cherokee S4 20 106 FirdevsEren HulusEren Suzuki Vitara S1