Plümer’de offroad keyfi yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) Baştaşlar Construction ana sponsorluğunda organize ettiği, 2019 Offroad Şampiyonasında sezonun ikinci yarışı 20 Ekim Pazar günü Fazıl Plümer Koruluğunda yapılıyor.
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun yanı sıra Güven Sigortanın da destekleri ile gerçekleştirilecek takvimin en beğenilen yarışları arasında olan Plümer yarışı, 2bin 400 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda yapılacak.
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübünün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler etabı üçer kez geçecekler. 10.30’da başlayacak olan organizasyonda yarışçılar araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfta mücadele edecekler. 5 kadın pilotun da kayıt yaptırdığı yarışta toplam 20 ekip birincilik için mücadele edecek. Yarış, birincilerin belirlenmesiyle takribi 14.00’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.
Kayıt Listesi:
|
No.
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Gr.
|
1
|
101
|
BurakEmingil
|
EminEmingil
|
Suzuki X90
|
S1
|
2
|
102
|
CevdetÖcal
|
Mustafa Karam
|
Suzuki Santana
|
S1
|
3
|
406
|
Sami Şenbaş
|
Ali Şenbaş
|
Jeep Cherokee
|
S4
|
4
|
104
|
Mustafa Şah
|
HalilŞah
|
Suzuki Vitara
|
S1
|
5
|
201
|
Ahmet Esendağlı
|
VeliEsendağlı
|
Suzuki Vitara
|
S2
|
6
|
301
|
HalilErdoğuş
|
Jeep Cherokee
|
S3
|
7
|
105
|
GörkemEren
|
HulusEren
|
Suzuki Vitara
|
S1
|
8
|
103
|
Ozan Birşen
|
MehmetaliBirşen
|
Suzuki Vitara
|
S1
|
9
|
403
|
Mehmet Çekirge
|
CevdetAlptürk K.
|
Jeep Cherokee
|
S4
|
10
|
405
|
Sander Kahveciler
|
EserSulo
|
LandRover Tomcat
|
S4
|
11
|
407
|
HakanKofalı
|
Ali Kofalı
|
LandRover Dakar
|
S4
|
12
|
408
|
Spyros Droushiotis
|
AntonisMarasinos
|
Jeep Cherokee
|
S4
|
13
|
409
|
Spyros Spyrou
|
Filippos Filippou
|
Jeep Cherokee
|
S4
|
14
|
410
|
Andreou Andreas
|
GrigoriouNeofytos
|
Jeep Cherokee
|
S4
|
15
|
402
|
Konstantinos Efstathiou
|
AntreasIoannou
|
Nissan Patrol
|
S4
|
16
|
411
|
KiriakosAndroni…
|
HristallaKiriaka
|
Nissan Patrol
|
S4
|
17
|
302
|
Yusuf Tosun
|
AsenaTosun
|
IsusuVehicross
|
S3
|
18
|
202
|
NefiseÇelik
|
CemalÇelik
|
Suzuki Vitara
|
S2
|
19
|
412
|
MünevverGürcan
|
NelinCambaz
|
Jeep Cherokee
|
S4
|
20
|
106
|
FirdevsEren
|
HulusEren
|
Suzuki Vitara
|
S1