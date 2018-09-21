Plümer Koruluğu’nda, Offroad heyecanı

2018 KKORD Offroad Şampiyonası’nda sezon, Plümer Koruluğu’nda yarın yapılacak olan ‘Baştaşlar Offroad Yarış’ı ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği, 2018 Offroad Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı yarın yapılıyor.

Takvimin en beğenilen yarışları arasında olan Plümer yarışı, 2bin 400 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda yapılacak. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler parkuru biri deneme olmak üzere dörder kez geçecekler. Saat 10.00’da başlayacak olan organizasyonda yarışmacılar araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfta mücadele edecekler. Birincilerin belirlenmesiyle takribi saat 13.30’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak. Baştaşlar Construction’ın ana sponsorluğunu üstlendiği yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, Güven Sigorta ve Bigibox’un destekleri ile gerçekleştirilecek.