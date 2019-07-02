Pistlerin prensi Kaçakbaflı

17 yaşındaki driftçimiz Ali Kaçakbaflı, Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde piste çıkarken, 42 yarışçı arasından 15. olmayı başardı. Ali Kaçakbaflı yarışta, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu, geride bırakırken, Red Bull yetkililerinin de ilgisini çekti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken sponsorluğunda TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde Türkiye’nin en yetenekli drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde ülkemizin en genç driftçilerinden Ali Kaçakbaflı da piste çıktı.

Türkiye’nin en yetenekli drift pilotları ile piste çıkan Ali Kaçakbaflı, binlerce motor sporları hayranına "unutulmaz" anlar yaşatırken, ikili çıkış yaptığı müzik efsanesi Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu, kendi arabasından daha güçlü araba kullanmasına rağmen geride bırakmayı başardı.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen yeteneği ve elde ettiği başarılar ile dikkat çeken Ali Kaçakbaflı, Red Bull yetkililerinin de ilgisini çekerken, 42 yarışçı arasından 15. olmayı başardı. Yabancı hakemlerin de büyük ilgi gösterdiği Ali Kaçakbaflı, Türkiye'deki ilk yarışında ise 32 driftçi arasından 12. olmayı başarmıştı.

1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finalinde Türkiye’yi temsil etme hakkını elde eden driftçimiz İbrahim Yücebaş da Ali Kaçakbaflı'ya büyük destek veriyor. Ali Kaçakbaflı'ya, Falcon Garaj ile Kıbrıs Kargo da sponsorluk desteği veriyorlar.