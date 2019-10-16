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Özyalçın Rallisi, rekor katılımla gerçekleştirildi

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün üyesi olan merhum Oğuz Özyalçın’ın anısına geleneksel olarak düzenlenen Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisinin 7.’si, rekor bir katılımla gerçekleştirildi

Özyalçın Rallisi, rekor katılımla gerçekleştirildi
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün, merhum Oğuz Özyalçın anısına geleneksel olarak düzenlediği Klasik Otomobil Rallisinin yedincisi, geçtiğimiz Pazar yapıldı.,

Ralli, geçtiğimiz Pazar sabahı saat 10.00’da, Girne’de bulunan Özyalçın Group of Companies Merkez binası önünden, Başbakan Ersin Tatar ve Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’nün bayrak kaldırmasıyla start aldı.

Yurt içinden katılımın yoğun olduğu gözlemlenen ralliye, yurt dışından da Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği, İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar Hobi Restorasyon Kulübü, Klasik Mercedes-Benz Kulübü-Türkiye toplam 8 araç ile katıldı. Uluslararası üne sahip klasik otomobil koleksiyoneri Cengiz Artam da ralliye katılan isimler arasındaydı.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü üyelerinin yanı sıra, sosyal yaşamın önde gelen isimleri, iş ve dernek yaşamının etkili isimleri 7. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisinde buluştular. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği de 3 araç ile ralliye katıldı. 120 kilometre uzunluğundaki ralliye katılım için kayıt yapan 110 araçtan, 104’ü start aldı. Tatlısu, Minyatür Kent - Çınarlı, İncirli Mağarası - Gönendere Konedra Agora Restaurant - Antiphonitis Kilisesi - Esentepe Camii olarak belirlenen rota, Acapulco Oteldeki finiş noktasında son buldu

 

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